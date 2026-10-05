Misteriozna smrt 28-godišnje Brazilke u Zagrebu: Obitelj traži odgovore, policija otkrila što je dosad utvrdila

Zagrebačka policija odgovorila je Indexu da u slučaju smrti 28-godišnje Brazilke Kathlyn Izabel Becker, koja je 22. kolovoza pronađena mrtva u hotelskoj sobi u Zagrebu, dosad nisu utvrđeni elementi kaznenog djela. Policija navodi i da smrt nije nastupila kao posljedica kaznenog djela, ali kriminalističko istraživanje još nije završeno.

"Očevid je na mjestu događaja obavila dežurna zamjenica Županijskog državnog odvjetnika u suradnji s ekipom za očevide Policijske uprave zagrebačke", odgovorila je policija. Dodaju da se kriminalističko istraživanje nastavlja u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom radi provođenja potrebnih dodatnih radnji.

Pronađena mrtva u hotelskoj sobi

Policija u odgovoru nije navela uzrok smrti niti je odgovorila jesu li zaprimljeni nalazi obdukcije i toksikoloških analiza. Također, nije odgovorila ni na pitanja je li upoznata s tvrdnjama obitelji da je Kathlyn prije smrti primala prijetnje te surađuje li o slučaju s brazilskom Saveznom policijom.

Kathlyn je pronađena mrtva 22. kolovoza u hotelskoj sobi u Zagrebu, a njezina obitelj tvrdi da još ne zna kako je završila u Hrvatskoj ni što joj se dogodilo. Brazilski mediji ranije su objavili da je u Europu stigla zbog ponude za posao u Srbiji, koja se na kraju nije ostvarila, javlja Index.

Prema riječima njezine majke, Kathlyn je 29. travnja otišla iz Brazila kako bi zaradila novac i pomogla bolesnom ocu. Nakon dolaska u Srbiju doznala je da je radno mjesto već popunjeno, a obitelji je rekla da je zabrinuta jer ne zna što će dalje.

Obitelj tvrdi da su je nakon toga u Hrvatsku dovele zasad nepoznate osobe. Naveli su i da je prije smrti primala prijetnje, ali nije poznato od koga su dolazile ni jesu li povezane s njezinom smrću.

Obitelj želi provjeru moguće trgovine ljudima

Brazilski mediji objavili su i da je Kathlyn navodno putovala s još jednom ženom koja je dobila istu ponudu za posao. Nakon Kathlynine smrti obitelj više nije uspjela stupiti u kontakt s tom ženom.

Zbog okolnosti njihova dolaska u Europu i navoda da su Kathlyn iz Srbije u Hrvatsku dovele nepoznate osobe, obitelj želi da se provjeri i mogućnost trgovine ljudima. Zasad nema potvrde da je Kathlyn bila žrtva trgovine ljudima niti je poznato što se dogodilo s drugom ženom,javlja Index.

Obitelj je nekoliko dana bezuspješno pokušavala stupiti u kontakt s Kathlyn, a 27. kolovoza obratila se brazilskom veleposlanstvu u Hrvatskoj. Tada su doznali da je pronađena mrtva pet dana ranije.

Uzrok smrti još nije utvrđen

Smrtni list koji je brazilsko veleposlanstvo u Zagrebu izdalo 4. rujna navodi da je uzrok smrti nepoznat odnosno neutvrđen. Obitelji je, prema riječima majke, prvotno spomenuta mogućnost srčanog udara, ali za to zasad nema potvrde.

Nakon što je tijelo prevezeno u Brazil, 13. rujna obavljen je novi sudsko-medicinski pregled u Porto Velhu. Ni njime nije utvrđen uzrok smrti, a uzeti biološki materijal poslan je na dodatne toksikološke pretrage.

Brazilskim stručnjacima pregled je otežalo to što je od smrti prošlo više od 20 dana te što je tijelo već bilo podvrgnuto obdukciji u Hrvatskoj i dvama postupcima balzamiranja. Kathlyn je pokopana 14. rujna u Ji-Paranáu, dok obitelj i dalje pokušava doći do hrvatske policijske i medicinske dokumentacije.