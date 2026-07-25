Misteriozna figura s jezivom maskom pojavila se u omiškoj luci: Kad su prolaznici vidjeli što radi, ostali su u čudu

Neobičan prizor privukao je pozornost prolaznika u omiškoj luci. Muškarac odjeven u upečatljivu masku s dugim kljunom na originalan je način odlučio reklamirati smještaj i privući potencijalne goste.

Fotografiju nam je poslao čitatelj koji je kratko poručio: "Evo kako neki lik izdaje apartmane po omiškoj luci. Neobično, ali originalno!"

Maska koja se ne viđa svaki dan

Glava s izraženim kljunom najviše podsjeća na masku liječnika kuge, poznatu i kao maska venecijanskog "plague doctora". Takve su maske u prošlosti nosili liječnici koji su liječili oboljele od kuge.

Dugi kljun maske punio se mirisnim biljem i drugim aromatičnim tvarima jer se tada vjerovalo da takvi mirisi mogu zaštititi liječnike od "zaraženog zraka".

Mračna simbolika u službi turizma

Maska liječnika kuge danas se najčešće povezuje s kugom, bolešću, smrću, strahom i tajanstvenom anonimnošću. Verzija snimljena u Omišu ipak djeluje stilizirano i umjetnički, a mračni povijesni motiv iskorišten je kao neobičan marketinški potez.

Je li ovaj način oglašavanja donio nove rezervacije, nije poznato, ali jedno je sigurno – u moru uobičajenih natpisa i ponuda ovaj je iznajmljivač uspio privući pozornost.