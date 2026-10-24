Misterij u Njemačkoj: Policija poziva 1500 žena na DNK testiranje, za informacije nudi i 10.000 eura

Petnaest godina nakon smrti novorođene djevojčice u Potsdamu, njemačka policija pokreće novu akciju kako bi rasvijetlila slučaj koji još nije dobio sudski epilog. Oko 1.500 žena bit će pozvano da u studenome dobrovoljno daju uzorak sline radi DNK analize, a istražitelji se nadaju da bi novi krug testiranja mogao pomoći u pronalasku majke djeteta, piše Fenix magazin.

Djevojčica je pronađena mrtva u garažnom kompleksu na zapadu Potsdama, zamotana u ručnik. Na njezinu su tijelu pronađeni tragovi nasilja. Istražitelji koji rade na slučaju dali su joj ime Victoria.

Djevojčica pronađena uoči Badnjaka

Dijete je rođeno tijekom noći s 22. na 23. prosinca 2011. godine. Dan prije Badnjaka, prolaznik je u garažnom kompleksu na zapadu Potsdama pronašao beživotno novorođenče.

Unatoč proteku vremena, policija ne odustaje od rasvjetljavanja okolnosti smrti. Nova akcija masovnog DNK testiranja trebala bi istražiteljima pomoći da suze krug mogućih majki djeteta.

Zapadna policijska uprava savezne zemlje Brandenburg objavila je planove za testiranje nakon što je o tome izvijestio list Märkische Allgemeine.

Poziv upućen ženama iz više saveznih zemalja

Policija je odabrala približno 1.500 žena na temelju njihove dobi, tadašnjeg mjesta stanovanja i povezanosti s područjem na kojem je pronađeno dijete. Među pozvanima su i žene koje danas žive u drugim saveznim zemljama jer su se u međuvremenu odselile.

Uzorci sline moći će se dobrovoljno predati tijekom dva termina u studenome u osnovnoj školi Zeppelin u Potsdamu. Žene koje su obuhvaćene pozivom mogu i telefonski dogovoriti termin, piše Fenix magazin.

„Policija se nada velikom odazivu jer svaki predani uzorak sline može pomoći u isključivanju žena kao mogućih majki dojenčeta i unaprijediti istragu”, izjavila je policijska glasnogovornica.

Dosad je analizirano više od 2.000 uzoraka, koji su uspoređeni s postojećim tragovima.

Za informacije koje vode do počinitelja 10.000 eura

Paralelno s pripremama za novo testiranje, policija je objavila i plakat s pozivom mogućim svjedocima da se jave istražiteljima.

Za informacije koje bi dovele do rasvjetljavanja zločina raspisana je nagrada od 10.000 eura.

Petnaest godina nakon pronalaska mrtve djevojčice, istražitelji se tako nadaju da bi novi pozivi građanima i dodatne DNK analize mogli donijeti informacije koje su dosad nedostajale za razrješenje slučaja.