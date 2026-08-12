Misterij u Hrvatskoj: Tip u panici zvao obitelj, rekao da ga netko želi napasti – potom mu se gubi svaki trag

Obitelj brazilskog državljanina Gledera Gonçalvesa Porta Romãoa, koji živi u Španjolskoj, apelira za pomoć nakon što mu se u Zagrebu izgubio svaki trag. Prema informacijama koje je objavila njegova obitelj, nestao je nakon boravka na festivalu Mo, a posljednji put se javio iz središta hrvatske metropole.

Kako navodi njegov brat, Gleder je nakon festivala stigao u centar Zagreba, no obitelj s njim već više od 30 sati nije uspjela uspostaviti kontakt. Posebno zabrinjavaju okolnosti njegova posljednjeg poziva. Prema tvrdnjama obitelji, Gleder se posljednji put javio u 3:48 sati ujutro, a tijekom poziva zvučao je uspaničeno te je rekao da se netko želi potući s njim, odnosno napasti ga.

O nestanku su obaviješteni policija i brazilsko veleposlanstvo

Nedugo nakon toga prestalo je i dijeljenje njegove lokacije putem GPS-a. Posljednja lokacija zabilježena je u samom središtu Zagreba, na području Trga bana Josipa Jelačića i Radićeve ulice, u blizini Focaccina Bara. Nakon toga njegov se mobitel ugasio i od tada mu se gubi svaki trag. Gleder je, prema informacijama obitelji, putovao sam. Njegovi najbliži sada mole sve koji su se u vrijeme njegova nestanka nalazili u središtu Zagreba da se jave ako imaju bilo kakvu informaciju koja bi mogla pomoći u potrazi. Posebno se pozivaju gosti obližnjih hostela, među kojima obitelj navodi Swanky Mint, Main Square i Hostel Nomad, kao i svi koji su u ranim jutarnjim satima možda svjedočili sukobu ili neuobičajenoj situaciji u centru grada.

Obitelj je objavila kako su o nestanku već obaviješteni policija i brazilsko veleposlanstvo. Sve koji imaju bilo kakvu informaciju o Glederu Gonçalvesu Portu Romãou obitelj poziva da se što prije jave nadležnim službama ili članovima obitelji te da podijele informaciju o nestanku kako bi doprla do što većeg broja ljudi.