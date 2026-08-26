Misterij smrti Filipa Mihalića sve je dublji: Pokopan je u tajnosti, a sada se oglasilo Ministarstvo

Smrt 27-godišnjeg poduzetnika Filipa Mihalića, koji je prije otprilike mjesec dana preminuo u Dominikanskoj Republici, i dalje izaziva brojne upitnike. Dodatnu pozornost javnosti privukla je informacija da je Mihalić pokopan u Varaždinu nekoliko dana prije prvotno najavljenog termina posljednjeg ispraćaja. Kako piše Index, sprovod je bio najavljen za 28. kolovoza, no Mihalić je u tajnosti pokopan već 25. kolovoza. Neočekivani potez ponovno je potaknuo nagađanja o okolnostima njegove smrti, posebno zato što je protiv njega u Hrvatskoj bio u tijeku kazneni postupak.

Trebalo mu je početi suđenje

Filip Mihalić i njegov otac Anđelko Mihalić, bivši saborski zastupnik HDZ-a, optuženi su u slučaju povezanom s navodnim malverzacijama s brzim antigenskim testovima za COVID-19. Tužiteljstvo ih tereti da su preko svoje tvrtke organizirali proizvodnju više od 1,3 milijuna neoriginalnih testova koji su potom predstavljani i prodavani kao originalni. Prema optužnici, na taj je način ostvarena protupravna imovinska korist od gotovo 446 tisuća eura. Suđenje je tek trebalo početi. Upravo je zbog toga nakon vijesti o Mihalićevoj smrti dio javnosti počeo iznositi različite teorije i sumnje. Za takva nagađanja zasad nema službene potvrde.

Što se dogodilo u Dominikanskoj Republici?

Prema informacijama koje je objavio Index, pozivajući se na izvore bliske Mihalićevoj obitelji, 27-godišnjak je neko vrijeme boravio u Dominikanskoj Republici i navodno je bio dobrog zdravstvenog stanja. Nakon ozljede tijekom jednog izlaska potražio je liječničku pomoć. Nakon pregleda dobio je terapiju i pušten je na kućnu njegu, nakon čega mu je iznenada pozlilo te je preminuo. Kao uzrok smrti spominjalo se zatajenje srca, dok detalji o lijeku koji je dobio i mogućoj interakciji s drugim tvarima nisu javno potvrđeni.

Oglasilo se Ministarstvo

O cijelom slučaju sada se oglasilo i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Iz Ministarstva su naveli kako su od početka slučaja poduzimali konzularne i diplomatske aktivnosti kako bi od nadležnih tijela Dominikanske Republike dobili službene informacije.

Prilikom izdavanja sprovodnice, Ministarstvu je dostavljena službena dokumentacija dominikanskih institucija, uključujući smrtni list i potvrdu potrebnu za prijenos posmrtnih ostataka. MVEP tvrdi da je vjerodostojnost tih dokumenata provjerena kroz službene sustave tamošnjih nadležnih tijela. Dokumentacija je potom proslijeđena hrvatskom MUP-u i DORH-u radi daljnjeg postupanja.

Unatoč tome, iznenadna smrt 27-godišnjaka daleko od Hrvatske, nedostatak detaljnih javnih informacija i činjenica da je pokopan prije prvotno najavljenog termina i dalje ostavljaju prostor za brojna pitanja. Službena dokumentacija potvrđuje njegovu smrt, dok će eventualne daljnje informacije nadležnih institucija pokazati hoće li biti razjašnjene i sve okolnosti koje su joj prethodile.