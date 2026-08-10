MISTERIJ IZGORJELOG AUTOMOBILA NA VISOKOJ JE RIJEŠEN Policija otkrila što je izazvalo požar

Poznat je uzrok požara u kojem je danas iza podneva u dvorištu na splitskoj Visokoj potpuno izgorio osobni automobil.

Vatra je zahvatila unutrašnjost i stražnji dio vozila te je na automobilu nastala velika materijalna šteta. Nakon požara na mjestu događaja obavljen je policijski očevid kako bi se utvrdile okolnosti njegova izbijanja.

Kako su naknadno izvijestili iz policije, očevidom nisu utvrđeni elementi kaznenog djela.

Utvrđeno je da je do požara došlo uslijed tehničkog kvara na vozilu. Time su otklonjene sumnje da je požar posljedica namjernog djelovanja, a automobil je u vatrenoj stihiji pretrpio velika oštećenja.