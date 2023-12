MISS TURIZMA HRVATSKE PO POVRATKU IZ KINE Podijelila dojmove i iskustva: "Izlazi u kupaćem kostimu su se održali na temperaturi od dva stupnja"

Nakon Svjetskog natjecanja za Miss turizma u Kini, naša predstavnica Marija Vukašina, ispričala je za HRT što ju je sve tamo zadesilo, kakvi su Kinezi prema missicama, ali i koliko znaju o Hrvatskoj i Hrvatima.

Do Svjetskog natjecanja za Miss turizma nije bilo lako doći, a Marija je ispričala za HRT svoj ''put ka vrhu'' i otkrila zbog kojeg faktora je uspjela u svijetu modelinga.

"Moj prvi izbor je bio Miss Zadarske županije s tek navršenih 17 godina. Smatram da je presudni faktor upornost i vjera u sebe. Da nisam to imala, vrlo vjerojatno bih odustala nakon prvog neuspjeha. Pored toga, jako je bitno imati obrazovanje i poznavanje jezika, budući da se na svjetskom izboru komunicira isključivo na engleskom jeziku", rekla je Miss turizma Hrvatske Marija Vukašina.

Uz naporne pripreme, potrebno je i jako puno odricanja i posvećenosti.

"Na izboru se ocjenjuje jako puno faktora, osim fizičkog izgleda, koji nosi tek 30 % ocjene, u ocjenu ulaze obrazovanje kandidatkinje, karijera koju gradi, poznavanje jezika, talent (ako posjeduje) te samopouzdanje i organiziranost. Veliki dio ocjene nosi i ponašanje u javnosti jer svaka Miss mora poštovati različite kulture i odvojiti vrijeme za one koji se žele uslikati s njom ili joj postaviti neko pitanje. Ponekad je to teško nakon napornog dana, ali morate biti svjesni da su ti ljudi došli tamo isključivo zbog Vas i da im trenutak vašeg vremena puno znači", govori Marija.

Dodaje i kako usporedno s modelingom pokušava izgraditi karijeru ekonomistice pa joj je raspored poprilično gust i zahtijevan.

Sa Svjetskog izbora za Miss turizma u Kini donosi i lijepe rezultate.

"Na izboru su bilo 63 države. Konkurencija je bila zaista velika, a u finale je ulazilo samo top 10 djevojaka. To znači da čak 53 države otpadaju. Iako nisam ušla u top 10, osvojila sam priznanje za ambasadora turizma Hrvatske u Kini te special award Miss Sunshine 2nd runner up", nastavlja Marija.

''Morska hrana bila je jeftinija od povrća''

"Moram se osvrnuti na sam doček kandidatkinja, bile smo smještene u hotelu s 5 zvjezdica koji je imao prekrasan pogled na Quanzhou. Osim toga, priredili su nam predstavu za dobrodošlicu, a imali smo priliku kušati njihove najkvalitetnije čajeve i vidjeti kinesku operu. Često dobivam pitanja za hranu koja se uglavnom sastojala od morskih plodova, budući da Quanzhou obiluje morskom hranom koja je tamo čak i jeftinija od povrća", naglašava Marija.

Iako su bili dobri domaćini, Kinezima najviše zamjera ''nespavanje'' i sporazumijevanje.

"Ono što me negativno iznenadilo je količina sna, budući da smo imali maksimalno 5 sati za spavanje. Imala sam velikih problema s jezikom, jer oni zaista ne pričaju engleski. Problem sam rješavala uz Google prevoditelj, a kada bi mi nešto trebalo, morala bih naučiti kako to pitati na kineskom. Mislim da se sad već mogu pohvaliti s nekom početnom razinom kineskog jezika", prisjeća se Marija.

Ispričala nam je i anegdotu koja ju je zadesila na hladna 2 stupnja.

"Temperatura je bila u početku toplija nego kod nas, u prosjeku 25 stupnjeva. Pred finale, unutar 48 sati osjetili smo nagli pad temperature koja je odjednom iznosila 2 stupnja. Pozornica je bila na otvorenom, a budući da je bilo kasno za promjene, izlazi u kupaćem kostimu su se održali na toj temperaturi", priča nam Marija.

Iako je došla u nepoznatu zemlju, očaralo ju je koliko Kinezi znaju o Hrvatskoj, a posebice o jednom poznatom Hrvatu.

"Zaista cijene naš nogomet. Znaju tko je Luka Modrić. Neki su nosili i dresove naših nogometaša pa sam bila u centru pozornosti. Mislim da su veliki ljubitelji kulture i sporta te prate svaki uspjeh na svjetskoj sceni. Osim nogometa, dio ljudi koji putuje bi znao spomenuti Dubrovnik koji je zaista u srcima mnogih koji su ga vidjeli. Iako ja ne dolazim iz Dubrovnika, bilo mi je drago čuti da znaju naše gradove", ističe Marija.

Svoje planove za budućnost ne skriva, kako kaže planira nastaviti graditi karijeru u Turskoj ili Kini.

"Iako se trenutno planiram posvetiti studiju, modeling karijeru planiram graditi u Turskoj ili Kini i to već nakon Nove godine. Mislim da ću se kroz godinu-dvije zasigurno natjecati ponovo na nekom od izbora. Velika želja mi je da to bude Miss Supranational Hrvatske za Miss Supranational Svijeta ili Miss Earth Hrvatske za Miss Earth. To su dva izbora s kojih nosim lente iz prethodnih godina, a za Miss Earth Hrvatske sam bila čak prva pratilja", objašnjava Marija.

Otkrila je i što bi poručila svim djevojkama koje se žele kandidirati za Miss.

"Ono što sam obećala sebi na početku karijere je da ću uvijek ostati svoja i biti iskrena. Prema tome, svim djevojkama bih poručila da je ovo zaista jedna zahtjevna industrija koja se brzo mijenja. Potrebno je imati, prije svega, jako čvrst karakter za izdržati sve što dolazi uz titulu koju nosite. Onog trenutka kada stupite na svjetsku scenu, cijeli vaš život postaje javan", zaključuje Marija.