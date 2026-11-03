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Mišo posljednji put prolazi Dalmacijom: Torcida objavila rutu od Poljuda do Zadra, evo gdje ga građani mogu pozdraviti

Torcida Split objavila je rutu

Nakon posljednjeg ispraćaja na Poljudu, legendarni Mate Mišo Kovač krenut će na svoje posljednje putovanje Dalmacijom. Torcida Split objavila je rutu kojom će se vozilo s njegovim lijesom kretati od Splita, preko rodnog Šibenika, sve do Zadra te pozvala građane i navijače da se okupe uz cestu i dostojanstveno pozdrave jednog od najvećih dalmatinskih glazbenika.

Kako je objavila Torcida Split, nakon završetka službenog glazbenog ispraćaja na Poljudu, tijekom kojeg će lijes s tijelom Mate Miše Kovača proći stadionom, vozilo će krenuti obalnom cestom prema Zadru. Put će voditi kroz brojna dalmatinska mjesta, uključujući i njegov rodni Šibenik. Riječ je o simboličnom posljednjem putovanju kroz Dalmaciju, uz more i mjesta u kojima su Mišine pjesme obilježile brojne generacije.

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Torcida objavila detaljnu rutu posljednjeg putovanja

Prema informacijama koje je objavila Torcida Split, vozilo s lijesom kretat će se sljedećom rutom: Poljud – Kaštela (stara cesta) – Trogir (stara cesta) – Marina – Rogoznica – Primošten – Brodarica – Šibenik – Vodice (centar) – Pirovac/Murter – Biograd – Sukošan – Zadar. Navijači i građani duž cijele trase imat će priliku posljednji put pozdraviti legendarnog pjevača. Iz Torcide su najavili i mogućnost praćenja kretanja vozila u stvarnom vremenu. Poveznica putem koje će građani moći pratiti njegovu lokaciju bit će objavljena naknadno.

Poziv navijačima: "Ponesite šalove Hajduka i Torcide"

Torcida Split uputila je poziv svim građanima da se okupe duž najavljene rute i na dostojanstven način odaju posljednju počast Miši Kovaču. "Pozivamo sve da se okupe duž navedene rute i na dostojanstven način odaju počast čovjeku koji je svojim glasom, pjesmama i životom utjelovio iskonsku Dalmaciju", poručili su iz Torcide. Poseban poziv upućen je i svima koji će danas nazočiti ispraćaju na Poljudu. Navijači žele da stadion bude ispunjen prepoznatljivim simbolima Hajduka i Torcide.

"Pozivamo sve koji dolaze na Poljud da obavezno ponesu šalove Hajduka i Torcide, kako bismo Mišu ispratili uz boje i simbole kluba i navijača koje je toliko volio", navodi se u objavi. Posljednji ispraćaj Mate Miše Kovača na Poljudu održava se danas, u utorak, s početkom u 16 sati. Nakon oproštaja na stadionu, Mišo će još jednom proći dalmatinskom obalom, a Torcida poziva sve koji to žele da mu duž puta upute posljednji pozdrav.

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