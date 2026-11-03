"Mišo Kovač prišao je huliganima i ušutkao ih"

Boris Novković je u razgovoru za Novu TV evocirao uspomene na suradnju svojeg oca Đorđa Novkovića s Matom Mišom Kovačem i podijelio nekoliko anegdota. Uoči posljednjeg ispraćaja Miše Kovača na splitskom Poljudu, Novković je govorio o njegovoj karizmi i utjecaju na pjesme koje mu je napisao otac. Smatra da za njihov uspjeh nije bio presudan samo Mišin glas, nego i način na koji ih je izvodio.

Jedinstvena snaga interpretacije

Novković je to ilustrirao primjerom drugog izvođača, čije ime nije htio otkriti, koji je pitao njegova oca zašto njemu nije ponudio pjesmu koja je postala Mišin hit. "Zašto meni nisi dao tu pjesmu? Da si je dao meni, ja bih imao veliki hit", prepričao je Boris riječi tog pjevača. Njegov otac mu je odgovorio: "Ti to ne bi tako iznio kao Mišo". Novković je istaknuo da ta anegdota najbolje pokazuje koliko je Mišina interpretacija bila važna za konačan uspjeh.

Opisao je i kako je izgledala suradnja njegova oca i Miše. Đorđe je, objasnio je, demonstrirao melodije tako što ih je pjevao, iako nije imao dobar glas. "Đorđe j

Iako nije imao priliku provoditi puno vremena s Mišom izvan poslovnog okruženja, Novković ga pamti kao obiteljskog čovjeka. Prisjetio se da su Kovačevi živjeli u Radićevoj ulici u Zagrebu, gdje je pjevač imao svoj mir nakon brojnih nastupa i putovanja. "Ne mogu reći da sam uspio toliko vremena provesti uz Mišu da bih ga znao privatno, ali bio je obiteljski čovjek. Ono što znam jest da je cijenio taj svoj obiteljski krug", rekao je Novković.

U razgovoru se osvrnuo i na teške životne gubitke koje je Mišo proživio, posebno na smrt sina Edija. Spomenuo je njegov koncert na Poljudu 1993. godine, tijekom Noći svijeća, kad se okupilo oko 50.000 ljudi. Bila je to jedna od najemotivnijih večeri njegove karijere, a Mišo se tada na poseban način oprostio od publike nakon obiteljske tragedije.

Novković je priznao da si teško može predočiti bol zbog gubitka djeteta, ali je istaknuo da Mišo nije skrivao svoju tugu i nije se ustručavao javno o njoj govoriti. "To se ne može nikad zamisliti. To je vjerojatno neka bol koja nadilazi sve ovozemaljsko", rekao je Boris o tragediji koja je obilježila Mišin život.e loše pjevao. Naravno, imao je sluha, ali nije imao bogomdan glas. Tako da je to pjevao u nekoj polufalseti i zvučalo je kriminalno. Međutim, mogli su ga razumjeti. On je već tu davao neke naznake interpretacije, koliko god je to loše zvučalo, ali i naznake kako bi to trebalo biti otpjevano", ispričao je Novković.

Dodao je da je Mišo u studiju volio sudjelovati u raznim aspektima snimanja, pa i u produkciji. Često se uključivao u odluke o konačnom zvuku pjesama, a ponekad je znao i pretjerano pojačati vokal, pa su ga kasnije morali stišavati.

Anegdote o Mišinom samopouzdanju

Novković se prisjetio i Mišina samopouzdanja, koje je, kaže, bilo fascinantno ljudima oko njega. Njegov je otac imao brojne anegdote o pjevaču, a jedna se dogodila kad je Mišo vozio svoj tadašnji Citroën Maserati. Zaustavila ga je policija zbog brze vožnje, a Mišo je policajcu navodno rekao: "A ja sam napravio prekršaj čim sam ušao u ovaj auto".

Druga situacija dogodila se na Šalati, gdje je Novković odrastao. Tamo se okupljala skupina mladića koje je opisao kao ozbiljne huligane. Kad je Mišo jednom prilikom prolazio pokraj njih, nešto su mu dobacili, no pjevač se okrenuo i odlučio s njima suočiti.

"Mišo se okrenuo, prišao im i na neki ne baš fin, ali prodoran način nešto im objasnio. Nastao je muk. Svi su se povukli. Apsolutno su se povukli. To je to samopouzdanje, osjetili su njegovu energiju. Takav je on bio", ispričao je Boris.