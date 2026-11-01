Mišo Kovač nakon napada na Blizance povukao potez koji je menadžera ostavio bez riječi: "Znao sam da ima srce, ali ovo nisam očekivao"

Smrt legendarnog Mate Miše Kovača, koji je preminuo u 86. godini života, rastužila je brojne obožavatelje diljem regije. Njegovim odlaskom Hrvatska je izgubila ne samo velikog glazbenika, nego i humanitarca koji bi pomogao potrebitima, piše showbuzz.

Poznati estradni menadžer Ivica Bubalo, koji je punih 49 godina surađivao i prijateljevao s Mišom, prisjetio se dosad malo poznate priče s njihove turneje u New Yorku.

Dvojica suradnika i bliskih prijatelja zatekla su se u američkom velegradu 2001. godine, samo nekoliko dana nakon terorističkog napada na tornjeve Blizance.

U cijeloj je zemlji tada vladao kaos, a boravili su u hotelu Astorio.

Bubalo se prisjetio kako mu se u pamćenje najdublje urezala vožnja preko bruklinskog mosta u razorenom gradu.

"Sve je bilo puno vatrogasaca, posvuda shrvani i jadni ljudi, uplakani, slomljeni. Ti prizori su nas jako pogodili, a Mišo nije mogao doći k sebi", ispričao je Bubalo.

Nakon svega što su vidjeli i doživjeli na ulicama New Yorka, otišli su preuzeti novac kojeg i je pjevač zaradio tijekom koncerata.

Mišo Kovač tada je povukao potez koji je njegova dugogodišnjeg menadžera ostavio bez riječi.

Cjelokupni iznos zarađenog novca odlučio je odmah proslijediti onima kojima je pomoć bila najpotrebnija.

"Iza toga smo otišli po Mišin honorar kojeg je zaradio za tu turneju i Mišo me tada stvarno iznenadio. Sav je novac odmah uplatio žrtvama tog nesretnog događaja. Znao sam da je dobar čovjek, da ima srce i dušu, ali tada sam baš ostao bez teksta", otkrio je menadžer.

Iako su desetljećima dijelili brojne trenutke putujući svijetom, Bubalo ističe da taj nesebični trenutak iz New Yorka nikada neće zaboraviti.