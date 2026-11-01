Mišo Kovač i pobjeda koja je ispisala povijest: Te 1971. godine na Prokurativama je počela legenda koja živi i danas

Mišo Kovač je pet puta pobijedio na Splitskom festivalu. Često je u svojim nastupima to isticao, kao i činjenicu da je 25 puta napunio dvoranu Gripe.

Pamtimo dobre, stare, pune Gripe i emocije nabijene do vrha dvorane.

A bile su to festivalske pobjede na Prokurativama, kada je Splitski festival uistinu bio festival, na kojem su gostovali i strani izvođači i kada je stvarno bila stvar prestiža uopće se pojaviti na toj, u to vrijeme najvećoj, glazbenoj manifestaciji.

A kada je prvi put pobijedio i otvorio svoj put do neslućenih glazbenih visina i popularnosti?

Bilo je to 1971. godine, u jeku Hrvatskog proljeća, dok je grmjelo s govornica tadašnje SR Hrvatske: „Hoćemo naše novce i izgraditi našu cestu!” (misleći na autocestu Split – Zagreb).

Bilo je to vrijeme velike glazbene, pa i političke konkurencije Vice Vukova i Đorđa Marjanovića, koja je kulminirala incidentom na „Pjesmi ljeta”, kada je naš Vice, nakon sloma Hrvatskog proljeća, dugo bio izvan glazbene scene i javnosti.

Pojavila se tada nova zvijezda iz Šibenika – Mišo Kovač.

Tog 4. srpnja 1971. pobijedio je na Prokurativama s pjesmom „Proplakat će zora”, autora Stjepana Mihaljinca i Drage Britvića, uz pratnju klape „Filip Dević”. Sve drugo je povijest, i Mišina i naša.

A i na samim počecima bio je u svom stilu, baš onakav kakvog smo ga godinama kasnije susretali. Kažu da je jutro prije festivalske finalne večeri stao pred onaj legendarni šank u splitskom hotelu „Marjan” i govorio: „Nudim okladu da moja pjesma večeras sigurno pobjeđuje.”

A pobjeda na Splitskom festivalu bila je tada ravna, da tako usporedimo i približimo mlađim generacijama, osvajanju prvenstva države u nogometu.

Pjesma „Proplakat će zora” ostala je duboko utkana u emocije Mišine publike. Uz nju smo pjevali i plakali, slavili i tugovali, sastajali se i rastajali. Pjesma je to koja ima ono nešto, ono što te povede, što suzu izmami. To je jedan od najvećih Mišinih hitova i tako će ostati zauvijek.

Hvala ti, Mišo, za jednu mladost, jedno odrastanje uz tvoje pjesme, za jednu Dalmaciju koje više nema, ali koja je s tvojim glasom ostala duboko u nama.