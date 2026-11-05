Mišo Kovač godinama je čuvao jednu posebnu tradiciju na Mirogoju: Sin legende Hajduka otkrio nam je dirljivu priču

Dalmacija i čitava Hrvatska ispratile su Mišu Kovača. Legendu koja je to postala još za života, u vječni mir, kako je i sam nekad pjevao, "pod tužne lipe Mirogoja", njegovu nikad prežaljenom sinu Ediju. Uz veličanstven oproštaj s Poljuda, stotine baklji cestom kroz Dalmaciju, kojoj je najljepše pjevao i čiji je, uz Hajduka, najveći simbol bio.

Tako se od Miše oprostilo i Društvo prijatelja Hajduka iz Zagreba, stara i aktivna udruga poklonika "bijelih" iz našeg glavnog grada.

Podijelili su stare fotografije Miše Kovača i Bernarda Vukasa, koje im je rado ustupio Vukasov sin, dr. Zdeslav Vukas.

Pa ipak su Mišo i Bajdo, osim što su bili strašne veličine, svaki u svom fahu, Mišo u pjesmi, Vukas u nogometu, bili najveći zagrebački hajdukovci.

Uvijek su svoju ljubav prema bijeloj boji javno deklarirali, nosimo ih zbog toga i na majicama i odavno su postali dijelom hajdučkog identiteta.

„Mišo mi je govorio da bi, kada bi išao sinu Ediju na grob, uvijek stavio kiticu cvijeća i na grob mog oca Bernarda Vukasa”, rekao nam je dr. Zdeslav Vukas, čuvar Bajdine nogometne i društvene ostavštine i hajdučkih uspomena.

Dogodine se obilježava 100 godina od rođenja Bernarda Vukasa. Sve je počelo ovog ljeta krasnom izložbom u Kući slave splitskog sporta. Nadamo se da će u Splitu prepoznati značaj svega što se sprema u nadolazećoj godini i obilježiti 100. obljetnicu rođenja najvećeg nogometnog velikana kojeg smo imali.

A nek' bude tu i Mišinih pjesama, za nešto što je bilo i što više nikad neće biti.

Ali neka živi u nama…