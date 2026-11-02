Mišo je cijeli život pjevao za Dalmaciju, sada će Dalmacija pjevati za njega!

Split priprema veliki glazbeni ispraćaj legendarnog Miše Kovača na Poljudu. Poznat je dio izvođača koji će nastupiti, a organizatori najavljuju večer ispunjenu emocijama, zajedničkom pjesmom i najvećim hitovima glazbene legende. Program počinje u 17 sati, dok se vrata stadiona otvaraju sat vremena ranije.

Poljud će postati mjesto posebnog glazbenog okupljanja posvećenog Miši Kovaču, čije su pjesme obilježile generacije Dalmatinaca. U pripremi je koncertni program zamišljen kao svojevrsni omaž njegovu životu, glazbenom stvaralaštvu i neraskidivoj povezanosti s Dalmacijom i Hajdukom.

O detaljima organizacije i odabiru izvođača govorio je Tomislav Mrduljaš, istaknuvši kako je osnovna želja bila okupiti ljude koji su poznavali Mišu, pratili njegov glazbeni put i uživali njegovo poštovanje.

„Siguran sam da će se publika čuti više od izvođača“

„Split priprema veliki ispraćaj našem dragom Miši. Prilikom odabira izvođača vodili smo se željom da okupimo njegove prijatelje, ljude koji su pratili njegov život i glazbeni put te koje je i sam Mišo poštovao kao izvođače. Odabrali smo one koji mogu izvesti pjesme koje publika voli i uz koje će se svi zajedno oprostiti od njega“, kazao je Mrduljaš.

Posebno je naglasio kako očekuje da će upravo publika imati glavnu ulogu u stvaranju atmosfere.

„Siguran sam da će se tijekom nastupa svih izvođača više čuti publika nego sami izvođači“, poručio je.

Poznata imena na Poljudu

Prema najavljenom programu, među izvođačima koji će nastupiti nalaze se Giuliano, Alen Nižetić, klapa Rišpet, Dražen Zečić i Bepo Matešić.

Riječ je o glazbenicima koji će kroz Mišine pjesme publici pokušati prenijeti emocije i uspomene povezane s njegovom bogatom karijerom.

„Mislim da je riječ o dobrom izboru izvođača koji će najbolje dočarati program kakav smo željeli pripremiti“, istaknuo je Mrduljaš.

Stadion se otvara u 16 sati, program počinje u 17

Organizatori su posebnu pozornost posvetili glazbenom dijelu programa. Izvođače će pratiti orkestar sastavljen od poznatih splitskih glazbenika, čime se želi dodatno naglasiti svečanost i emotivnost ovog događaja.

„Što se organizacije tiče, najviše smo usmjereni na glazbeni program. Okupili smo orkestar sastavljen od poznatih splitskih glazbenika koji će pratiti izvođače i dodatno pridonijeti atmosferi“, objasnio je Mrduljaš.

Prema njegovim riječima, program bi trebao trajati između 50 minuta i sat i 15 minuta. Početak je predviđen u 17 sati, dok će stadion za posjetitelje biti otvoren od 16 sati.

Pjesme Dalmacije, Hajduka i svih generacija

Glazbeni repertoar bit će sastavljen od najpoznatijih Mišinih pjesama, s posebnim naglaskom na one koje su obilježile njegovu povezanost s Dalmacijom, Hajdukom i ljudima ovoga kraja.

„Ovo je koncert kao svojevrsni omaž Miši. Odabrali smo njegove najznačajnije pjesme, one koje su povezane s Dalmacijom, Hajdukom i ljudima ovoga kraja, pjesme koje je Mišo najviše volio pjevati i koje je publika najbolje prihvatila“, zaključio je Mrduljaš.

Poljud se tako priprema za večer u kojoj će, prema očekivanjima organizatora, tisuće glasova zajedno zapjevati pjesme koje su desetljećima bile simbol Dalmacije.

Bit će to glazbeni oproštaj od čovjeka čiji je glas obilježio generacije, a čije će pjesme nastaviti živjeti među publikom.