Mislite da znate sve o dijabetesu? Splitski liječnici otkrit će pet stvari koje bi vas mogle iznenaditi

U petak, 13. studenoga, u jutarnjim satima, u dijabetološkoj ambulanti KBC-a Split u podružnici u Zagvozdu organizirani su pregledi pacijenata sa šećernom bolešću. U akciji će sudjelovati troje dijabetologa KBC-a Split, a ispomoć će im pružiti i studenti medicine. Na pregled su pozvane sve osobe sa šećernom bolešću s tog dijela županije, uz odgovarajuću liječničku uputnicu.

Cilj je ove aktivnosti približiti specijalističku zdravstvenu Povodom Svjetskog dana šećerne bolesti, koji se obilježava 14. studenoga, djelatnici Zavoda za endokrinologiju, dijabetologiju i poremećaje metabolizma Klinike za unutarnje bolesti KBC-a Split sudjelovat će u nekoliko aktivnosti usmjerenih na edukaciju građana, prevenciju te unaprjeđenjskrb stanovnicima zagorskog dijela Splitsko-dalmatinske županije te dodatno naglasiti važnost redovitih kontrola, pravodobnog otkrivanja komplikacija i kvalitetnog upravljanja šećernom bolešću.

Istoga dana, u petak, 13. studenoga, s početkom u 17 sati, u organizaciji Splitskog dijabetičkog društva održat će se edukativna predavanja namijenjena osobama sa šećernom bolešću, članovima njihovih obitelji, skrbnicima i svim zainteresiranim građanima.

Predavanja će održati izv. prof. dr. sc. Mladen Krnić na temu „Mislite li da sve znate o dijabetesu? Pet stvari koje bi vas mogle iznenaditi” i prof. prim. dr. sc. Tina Tićinović Kurir „Debljina i inzulinska rezistencija”

Predavanja će se održati na adresi Ban Mladenova 9 u Splitu, u dvorani Gradskog kotara Varoš (ulaz u prizemlju Splitskog dijabetičkog društva).

Šećerna bolest jedan je od značajnih javnozdravstvenih izazova današnjice. Pravodobno prepoznavanje bolesti, redovito praćenje zdravstvenog stanja, pravilna prehrana, tjelesna aktivnost i edukacija pacijenata ključni su za sprječavanje komplikacija i očuvanje kvalitete života.

KBC Split ovim aktivnostima nastavlja promicati važnost prevencije, zdravstvene pismenosti i dostupnosti specijalističke skrbi, uz poruku da su znanje, pravodobna dijagnoza i kontinuirana briga o zdravlju temelj uspješnog života sa šećernom bolešću.

Pozivamo sve zainteresirane da se pridruže obilježavanju Svjetskog dana šećerne bolesti.