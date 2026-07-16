Mislite da zdravo jedete i trenirate? Upravo vas ove "fit" navike mogu udaljiti od mršavljenja i zdravlja

U danasnjem svijetu preplavljuju nas informacije o zdravom životu, o idealnoj građi, jer svi bi htjeli izgledati savršeno pa se kroz taj način razmišljanja vrlo lako proguraju netočne informacije poput idealiziranja dana, obroka, namirnica, treninga.

Ono što je jako veliki problem jest idealiziranje hrane i stavljanje fokusa na hranu, pa zbog toga vrlo često upadnemo u zamku raznih novonastalih izbora namirnica, i zbog toga vrlo često konzumiramo prerađenu hranu pod imenom velnes i fitnes, zbog koje smo još gladniji, i sve dalje od ciljeva.

Uz to konzumiramo sprave uz čiju pomoć se znojimo, a znamo da je znoj prirodni mehanizam hlađenja tijela (termoregulacija), odnosno kada smo izloženi toplini tijelo tako održava stabilnu tjelesnu temperaturu (hladi se) i nema ništa spektakularno u znojenju niti na taj način gubimo masno tkivo.

Stvarnaje mišićnog zdravlja

Jednadžba je jednostavna jer vrlo lako je prodati određene namirnice ukoliko ih postavimo da rjesavaju nase probleme, a sve dalje smo od realnosti, sve dalje smo od stvarnaja mišićnog zdravlja koje je preduvjet za kvalitetan život, i konkretnih stvari koje svatko moze primjenjivati za sebe ovisno o svom stanju, a to su aktivnosti poput hodanja, i treninga poput izvođenja vježbi sa vlastitim tijelom, ili još bolje opterećenjem.

Naravno to nije zanimljivo jer je prije svega besplatno, i nema nista čarobno u tom pa se rijetko i primjenjuje u stvarnosti i stavlja u drugi plan, a uprvao to je razlog danšnjih problema s kojima se sve više susrećemo, a u prvom redu mislim na pretilost, višak kilograma i bolna stanja leđa, kukova, koljena..

Poruka je jasna, a to je da prije svega krenemo krenemo raditi dodatne aktivnosti poput jednostavnog hodanja, ili treninga s vlastitim tijelom (ili još bolje vanjskom opterećenjem) barem dva puta tjedno za mišićno zdravlje, mentalno zdravlje te kvalitetniji život.