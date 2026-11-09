Mislite da vaše gume mogu izdržati još ovu zimu? Evo kada je vrijeme za zamjenu, čak i ako izgledaju kao nove

Sve, naravno, ovisi i o dubini utora. Za zimske gume, na primjer, u mnogim europskim državama propisano je najmanje 4 mm dubine utora. Ispod tog minimuma vrijeme je za zamjenu, neovisno o starosti, piše Revija HAK.

Stručnjaci Njemačkog autokluba (ADAC) preporučuju da maksimalna starost zimskih guma bude oko osam godina (čak i ako dubina utora odgovara zakonskom minimumu), a za ljetne gume preporučuje se da je vrijeme za zamjenu također osam godina – one iznimno mogu biti stare do deset godina (ako su u izvrsnom stanju), ali dalje od toga i ne pomišljate ih koristiti jer gumama dramatično padaju performanse. Pritom nije važna samo dubina utora, pratite stanje vaših guma, sitna puknuća na bočnim zidovima i mijenjajte prije, ako uočite bilo kakve nedostatke.

Kako ćete provjeriti starost guma? Vjerojatno znate, ali ponovimo još jedanput: svaka guma na bočnom profilu ima DOT broj, koji se sastoji od četiri znamenke. Na primjer, 1216 znači da je guma proizvedena u 12 tjednu 2016. godine.