MISLITE DA VAS NITKO NE MOŽE PREVARITI? Žena iz Dalmacije ostala bez tisuća eura, a žrtva može postati baš svatko

Nova računalna prijevara na području Dalmacije! Djevojka (27) ostala je bez oko 1.800 eura nakon što je povjerovala lažnoj SMS poruci koja je izgledala kao obavijest njezine banke.

Policijski službenici Policijske postaje Drniš zaprimili su prijavu 27-godišnjakinje koja je postala žrtva računalne prijevare.

Prema policijskim informacijama, djevojka je 10. studenoga na mobitel primila SMS poruku za koju je vjerovala da dolazi od njezine banke. U poruci se od nje tražilo da putem priložene poveznice ažurira aplikaciju mobilnog bankarstva i unese PIN.

Ne sluteći da je riječ o prijevari, postupila je prema uputama. Ubrzo nakon toga s njezina bankovnog računa nestalo je oko 1.800 eura.

Policija traga za počiniteljem

Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje i tragaju za nepoznatim počiniteljem protiv kojeg će nadležnom državnom odvjetništvu podnijeti kaznenu prijavu.

Policija upozorava građane: Ne nasjedajte na lažne poruke banaka!

Iz policije ponovno upozoravaju građane na sve učestalije pokušaje prijevara putem SMS poruka i lažnih poveznica.

Podsjećaju na nekoliko važnih pravila:

Banke nikada putem SMS-a, e-maila ili društvenih mreža ne traže unos PIN-a, lozinki, CVV broja ili jednokratnih kodova putem poveznica.

Ne otvarajte sumnjive poveznice niti unosite osobne i bankovne podatke na neprovjerenim internetskim stranicama.

Budite posebno oprezni s porukama koje stvaraju osjećaj hitnosti, primjerice upozorenjima da će vam račun biti blokiran ili da morate odmah ažurirati aplikaciju.

Ako niste sigurni je li poruka autentična, obratite se banci putem službenih kontakata objavljenih na njezinim internetskim stranicama.

Samo jedan trenutak nepažnje može biti dovoljan da prevaranti dođu do vašeg novca.