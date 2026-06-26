Mislite da vas hladno pivo hladi? Stručnjaci upozoravaju da učinak može biti suprotan

Ljetne vrućine, sportska događanja i hladno pivo mnogima su neizostavan dio toplijih dana. No liječnici upozoravaju da alkohol tijekom visokih temperatura može ozbiljno ugroziti zdravlje i povećati rizik od toplinskog udara, dehidracije i srčanih problema.

Europa se ovih dana suočava s novim toplinskim valom, a prema podacima objavljenima u stručnom časopisu The Lancet, broj smrtnih slučajeva povezanih s ekstremnim vrućinama raste diljem kontinenta. Zbog toga su neke zemlje već počele uvoditi posebne mjere. Tako je tijekom glazbenog festivala Fête de la Musique u Parizu, gdje su temperature dosezale oko 40 stupnjeva Celzijevih, na javnim površinama privremeno bila zabranjena konzumacija alkohola.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Alkohol dodatno dehidrira organizam

Visoke temperature uzrokuju pojačano znojenje, zbog čega tijelo gubi velike količine tekućine i minerala koje je potrebno nadoknaditi. Iako se može činiti da hladno pivo ili drugi alkoholni napitci gase žeđ, učinak je upravo suprotan.

"Alkohol potiče pojačano mokrenje, što dovodi do dodatnog gubitka tekućine“, objašnjava Helmut Seitz, specijalist interne medicine i gastroenterologije sa Sveučilišta u Heidelbergu. Uz vodu, organizam pritom gubi i važne elektrolite poput natrija, kalija i magnezija.

Veći rizik od toplinskog udara i srčanih problema

Njemački Savezni institut za javno zdravstvo upozorava da alkohol može toliko dehidrirati organizam da se smanjuje stvaranje znoja, čime se narušava prirodni mehanizam hlađenja tijela, piše Deutsche Welle. Posljedica može biti pregrijavanje organizma, pa čak i toplinski udar.

Osim toga, alkohol širi krvne žile, što može uzrokovati pad krvnog tlaka, vrtoglavicu i glavobolju. Gubitak minerala dodatno opterećuje srce te povećava rizik od poremećaja srčanog ritma, uključujući fibrilaciju atrija i ekstrasistole, a u težim slučajevima može pridonijeti i srčanom udaru.

Rizik nije rezerviran samo za starije

Posebno su ugrožene osobe koje uzimaju lijekove za snižavanje krvnog tlaka ili lijekove koji djeluju na središnji živčani sustav, poput sedativa i tableta za spavanje, jer alkohol može pojačati njihove učinke.

No stručnjaci upozoravaju da opasnost prijeti i mladima. Ljudi koji se intenzivno bave sportom tijekom vrućih dana ionako gube velike količine tekućine znojenjem, pa alkohol nakon treninga ili natjecanja dodatno povećava rizik od dehidracije.

Na pitanje je li dobro popiti pivo nakon polumaratona ili nogometne utakmice, profesor Seitz odgovara bez zadrške: "S medicinskog stajališta teško je učiniti nešto gore od toga.“