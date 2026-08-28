Mislite da su kokice nezdrave? Zapravo imaju nekoliko iznenađujućih prednosti

Sadrže vrijedne antioksidanse

Kokice mnogi povezuju prvenstveno s odlaskom u kino i večerima pred televizorom, no riječ je o cjelovitoj žitarici koja može imati niz nutritivnih prednosti. Ako se pripreme bez velikih količina maslaca, šećera i soli, mogu biti zdrav međuobrok bogat vlaknima i antioksidansima, piše

Kokice su izvor polifenola, antioksidansa koji pomažu u zaštiti stanica od oštećenja povezanih s oksidativnim stresom. Među njima se ističe ferulinska kiselina.

Preliminarna laboratorijska istraživanja i ona provedena na životinjama povezuju ovaj spoj s potencijalnim povoljnim djelovanjem na probavni sustav. Istražuje se i njegova moguća uloga kod upalnih bolesti crijeva, Alzheimerove bolesti i dijabetesa, no za čvrste zaključke potrebna su daljnja istraživanja na ljudima.

Mogu pomoći u kontroli tjelesne težine

Jedna od prednosti kokica njihova je relativno niska energetska gustoća. To znači da se može pojesti volumenski veća porcija uz manji unos kalorija nego kod brojnih drugih popularnih grickalica.

Namirnice većeg volumena i manje kalorijske vrijednosti mogu pridonijeti osjećaju sitosti i pomoći u kontroli ukupnog dnevnog kalorijskog unosa.

Kokice su također dobar izvor vlakana, prvenstveno netopivih. Ona povećavaju volumen crijevnog sadržaja i pridonose redovitoj probavi.

Vlakna mogu produljiti osjećaj sitosti, dok se prehrana bogata cjelovitim žitaricama povezuje s manjim rizikom od srčanih bolesti, dijabetesa tipa 2 i pojedinih vrsta raka.

Problem najčešće nisu kokice, nego ono što im dodajemo

Nutritivna vrijednost kokica uvelike ovisi o načinu pripreme. Velike količine soli, šećera i masti mogu zdravu cjelovitu žitaricu pretvoriti u znatno kaloričniju i nutritivno lošiju grickalicu.

Health navodi i Flavacol, začin na bazi soli koji se često koristi za pripremu kokica u kinima. Sadrži umjetna bojila poput tartrazina i sunset yellowa, za koja u Europskoj uniji vrijede posebna pravila označavanja.

Kokice zbog oblika i teksture mogu predstavljati i opasnost od gušenja za malu djecu, dok kod nekih osoba s upalnim bolestima crijeva mogu izazvati nadutost i bolove u trbuhu.

Kako ih pripremiti na zdraviji način?

Jedna od najjednostavnijih opcija je priprema kokica vrućim zrakom, bez dodavanja ulja. Ako ih pripremate u loncu, preporučuje se koristiti malu količinu maslinovog ili avokadovog ulja.

Ključ je, dakle, u dodacima i količini – same kokice mogu biti sasvim dobar izbor za međuobrok, ali obilje maslaca, šećera i soli značajno mijenja njihovu nutritivnu vrijednost.