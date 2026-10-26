Mislite da ste sve čuli i vidjeli, a onda stignu brojke iz splitske policije: Čak 12 vozača završilo pred sucem!

Splitsko-dalmatinska policija tijekom proteklog vikenda provela je pojačani nadzor prometa, a rezultati pokazuju da brojni vozači i dalje ozbiljno krše prometne propise. U samo nekoliko dana evidentirana su čak 664 prekršaja, dok je 120 vozača isključeno iz prometa.

Policijski službenici Policijske uprave splitsko-dalmatinske proteklog su vikenda imali pune ruke posla. Tijekom pojačanih aktivnosti usmjerenih na sigurnost cestovnog prometa sankcionirali su ukupno 664 prometna prekršaja.

Posebno zabrinjava podatak da je iz prometa isključeno čak 120 vozača, od kojih su 104 zatečena za upravljačem pod utjecajem alkohola, dok je 16 vozača odbilo testiranje na prisutnost droga u organizmu.

U Kaštelima napuhao čak 2,52 promila

Najviša koncentracija alkohola izmjerena je na području Kaštela, gdje je jednom vozaču utvrđeno 2,52 promila alkohola u krvi.

Zbog počinjenih prekršaja policija je uhitila 12 osoba koje su u žurnom postupku odvedene na nadležni sud.

Još sedam osoba zadržano je u posebnim policijskim prostorijama do prestanka djelovanja opojnih sredstava.

Brzina i dalje jedan od najvećih problema

Osim alkohola, velik broj prekršaja odnosio se na prekoračenje dopuštene brzine.

Policija je evidentirala 223 prekršaja prekoračenja brzine, a najveća utvrđena nepropisna brzina iznosila je 125 kilometara na sat.

Zbog nekorištenja sigurnosnog pojasa kažnjena su 73 sudionika u prometu, dok su 33 vozača zatečena kako koriste mobitel tijekom vožnje.

Četiri osobe upravljale su vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, a 13 vozača zatečeno je za upravljačem neregistriranih ili tehnički neispravnih vozila.

Stotine prekršaja u samo jednom vikendu

Podaci PU splitsko-dalmatinske pokazuju razmjere prometnih prekršaja zabilježenih tijekom vikenda, osobito kada je riječ o alkoholu, brzini i drugim rizičnim ponašanjima za upravljačem.

Činjenica da je čak 120 vozača moralo biti isključeno iz prometa dodatno naglašava važnost policijskih kontrola i odgovornog ponašanja svih sudionika u prometu.