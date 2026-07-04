Mislite da ste sigurni u kući? Ova svakodnevna navika tijekom grmljavinskog nevremena može biti kobna

Mnogi vjeruju da su unutar četiri zida potpuno sigurni od grmljavinskog nevremena, no istina je ipak drugačija. Čak trećina svih ozljeda od udara groma događa se u zatvorenom, a jedna od najriskantnijih aktivnosti je upravo tuširanje.

Kada vani bjesni oluja, dom se čini kao sigurno utočište. Ipak, bezazlena navika poput tuširanja, pranja posuđa ili ruku može se pretvoriti u opasnu zamku. Boravak u zatvorenom ne pruža apsolutnu zaštitu. Podaci stručnjaka upozoravaju da se čak trećina svih ozljeda od udara groma događa ljudima u njihovim domovima.

Munja nezaustavljivo traži najlakši put do zemlje, a na tom putu često koristi infrastrukturu naših domova, pretvarajući utočište u privremenu električnu opasnu zonu, prenosi Cleveland Clinic.

Da bismo razumjeli rizik, moramo znati da munja uvijek slijedi princip najmanjeg otpora. Kada udari blizu kuće, naboj traži najbolje provodnike. Nažalost, vodovodni sustav, pogotovo s metalnim cijevima, postaje nenamjerna mreža gromobrana koja vodi izravno u kupaonicu.

No, ni moderne plastične cijevi ne jamče sigurnost. Problem nije samo u materijalu, već u vodi koja teče kroz njih. Voda iz slavine bogata je mineralima koji je čine izvrsnim vodičem elektriciteta. U trenutku tuširanja, osoba postaje zadnja karika u provodljivom lancu, stojeći u mlazu vode koji je povezan s metalnim instalacijama, stvarajući idealan put za strujni udar.

Posljedice takvog udara mogu biti katastrofalne. Iako je izravan udar groma rijedak, ozljede zadobivene u zatvorenom vrlo su stvarne. Električna energija koja prođe kroz tijelo može uzrokovati trenutačni srčani zastoj, opekline i oštećenje živaca. Preživjeli se suočavaju s teškim i dugotrajnim posljedicama, uključujući kroničnu bol, probleme s pamćenjem i depresiju. Prema statistikama, kontakt s vodovodnim instalacijama drugi je uzrok ozljeda od udara groma u zatvorenom, odgovoran za više od 20 posto takvih incidenata. Ove brojke služe kao snažno upozorenje.

Stručnjaci preporučuju jednostavno "pravilo 30-30". Prvi dio odnosi se na procjenu blizine oluje: kada vidite bljesak munje, brojite sekunde do groma. Ako prođe 30 sekundi ili manje, oluja je opasno blizu i nužno je odmah potražiti sklonište. Drugi dio je ključan za sigurnost nakon što se čini da je nevrijeme prošlo. Potrebno je pričekati najmanje 30 minuta nakon posljednjeg udara groma prije nego što nastavite s aktivnostima poput tuširanja. Liječnici upozoravaju da su najopasnija razdoblja za udar groma prije i nakon prolaska oluje, jer munja može udariti i do 15 kilometara od središta nevremena, prenosi Večernji list.

Osim izbjegavanja vode, tijekom grmljavine klonite se i drugih provodnika. Ne koristite žičane telefone i uređaje priključene na struju. Držite se podalje od prozora i vrata te izbjegavajte naslanjanje na betonske zidove koji mogu sadržavati metalnu armaturu. Sigurnost je na prvom mjestu, stoga unesite i kućne ljubimce unutra. Savjet je vrlo jednostavan: odgodite tuširanje, isključite uređaje i strpite se. Malo strpljenja može spriječiti tragediju i sačuvati život.