Mislite da je zobeno mlijeko zdravije od kravljeg? Novo istraživanje upozorava na rizike za kosti, zube i zdravlje

Sve više ljudi kravlje mlijeko zamjenjuje zobenim, bademovim ili sojinim napitcima, uvjereni da je riječ o zdravijem izboru. Međutim, novo istraživanje objavljeno u znanstvenom časopisu The Lancet Planetary Health upozorava da takva zamjena, ako se ne vodi računa o sastavu proizvoda, može dovesti do nedovoljnog unosa važnih hranjivih tvari, piše Daily Mail.

Znanstvenici sa sveučilišta Surrey i Queen's University Belfast analizirali su 289 biljnih zamjena za mlijeko, jogurt i sir dostupnih na britanskom tržištu.

Rezultati su pokazali velike razlike u njihovu nutritivnom sastavu. Samo 12 posto analiziranih proizvoda sadržavalo je dodani jod, 61 posto kalcij, 46 posto vitamin B12, a tek 19 posto vitamin B2.

Posebno ugrožene djevojke i mlade žene

Najveću zabrinutost istraživača izazvao je mogući nedostatak joda, minerala važnog za pravilan rad štitnjače, metabolizam i razvoj mozga.

Prema njihovim izračunima, zamjena približno trećine mliječnih proizvoda biljnim alternativama mogla bi povećati udio djevojaka u dobi od 14 do 18 godina s nedovoljnim unosom joda s 54 na 65 posto.

Kod žena u dobi od 19 do 49 godina taj bi udio mogao porasti s 32 na 42 posto.

Istraživači posebno naglašavaju važnost joda prije i tijekom trudnoće jer sudjeluje u razvoju mozga djeteta.

Što je s kostima i zubima?

Kalcij je ključan za izgradnju i održavanje zdravih kostiju i zuba, a kravlje mlijeko jedan je od njegovih poznatih prehrambenih izvora.

Ako se mliječni proizvodi potpuno zamijene biljnim alternativama koje nisu odgovarajuće obogaćene, postoji mogućnost nedovoljnog unosa kalcija.

Prema istraživačkom modelu, među djevojkama od 14 do 18 godina udio onih s nedovoljnim unosom kalcija mogao bi porasti s 54 na 70 posto.

Stručnjaci upozoravaju i da pojedini zobeni napitci, čak i oni bez dodanog šećera, mogu sadržavati maltozu koja nastaje tijekom prerade zobi. Taj šećer bakterije u usnoj šupljini mogu iskoristiti, što može pridonijeti nastanku karijesa ako se ne održava odgovarajuća oralna higijena.

Mogu li biljni napitci utjecati na tjelesnu težinu?

Nisu svi biljni napitci jednaki. Neki sadrže dodane šećere, ulja i druge sastojke koji povećavaju njihovu energetsku vrijednost, dok su drugi nezaslađeni i imaju manje kalorija od kravljeg mlijeka.

Zbog toga se ne može tvrditi da zobeni ili bademovi napitci sami po sebi uzrokuju debljanje. Važno je provjeriti količinu šećera, kalorija i proteina na deklaraciji te promatrati ukupnu prehranu.

Pojedini biljni napitci sadrže i znatno manje proteina od kravljeg mlijeka, što može biti posebno važno starijim osobama koje trebaju održavati mišićnu masu.

Treba li se odreći biljnog mlijeka?

Stručnjaci ističu da rezultati ne znače kako su biljni napitci nezdravi ili da ih treba izbjegavati.

Pravilno planirana prehrana može osigurati sve potrebne hranjive tvari i bez kravljeg mlijeka. Ključno je odabrati proizvode obogaćene kalcijem, jodom i vitaminima B2 i B12 te paziti na unos tih nutrijenata iz drugih namirnica.

Posebno je važno čitati deklaracije jer se nutritivni sastav biljnih napitaka znatno razlikuje od proizvođača do proizvođača.

Istraživanje je provedeno na temelju podataka o prehrani stanovništva Ujedinjenog Kraljevstva, pa se njegovi rezultati ne mogu automatski preslikati na sve zemlje.

Zaključak stručnjaka jest da biljni napitci mogu biti dio zdrave prehrane, ali nisu uvijek nutritivno ravnopravna zamjena za kravlje mlijeko.