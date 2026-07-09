Mislite da je "samo pet minuta" sigurno? Policija upozorava na veliku opasnost za djecu

Policijski službenici Policijske postaje Pitomača proveli su preventivnu aktivnost kojom su roditelje i sve osobe koje skrbe o djeci upozorili na opasnosti ostavljanja djece bez nadzora u vozilima.

Tijekom ljetnih mjeseci, kada se povećava opasnost od dehidracije i toplinskog udara, policija je provela akciju pod nazivom „Ne ostavljajte djecu samu u vozilima“ te dijelila informativne letke s važnim upozorenjima.

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Cilj aktivnosti bio je ukazati na ozbiljne rizike izlaganja djece visokim temperaturama i sunčevim zrakama. Čak i kratkotrajni boravak djeteta u zatvorenom i zagrijanom vozilu može imati tragične posljedice.

Preventivna akcija provedena je u suradnji s Dječjim vrtićem „Potočnica“, kojemu je također ustupljen edukativni materijal za roditelje. Tijekom dolaska djece u vrtić roditelji su upoznati s opasnostima ostavljanja djeteta u vozilu bez nadzora.

Policijski službenici obišli su i parkirališta ispred većih trgovačkih centara, gdje su građane dodatno upozorili na važnost odgovornog ponašanja tijekom visokih temperatura.

Iz policije podsjećaju kako ostavljanje djeteta samog u vozilu predstavlja ozbiljno ugrožavanje djetetove sigurnosti te može dovesti do teškog narušavanja zdravlja, pa čak i smrtnog ishoda.

Posebno upozoravaju roditelje da obrate pozornost na svakodnevne rutine koje mogu dovesti do nenamjernog zaboravljanja djeteta u vozilu. Preporučuje se:

- prilikom ulaska u vozilo svjesno obraćati pažnju na sve radnje koje se obavljaju,

- mijenjati ustaljene rutine i izbjegavati automatizam,

- ostaviti osobne predmete koje moramo uzeti nakon izlaska iz vozila na stražnjem sjedalu kako bismo uvijek provjerili prostor iza sebe.

U slučaju pregrijavanja organizma djeteta ili toplinskog udara potrebno je dijete odmah premjestiti u hlad ili rashlađeni prostor, pozvati hitnu pomoć, postupno ga rashladiti mlakom vodom ili mokrim ručnikom te pratiti njegovo stanje do dolaska liječničke pomoći.

Policija još jednom apelira na sve građane:

Ne riskirajte život djeteta – nikada i ni pod kojim okolnostima ne ostavljajte djecu samu u vozilu.