Mislite da je golf samo za bogate? Pogledajte ovo igralište

Na svega nekoliko sati vožnje od Zagreba, u zelenom Prekmurju na sjeveroistoku Slovenije, nalazi se Golf igralište Livada Moravske Toplice. Igralište je dio kompleksa Terme 3000 i prostire se na približno 55 hektara, a njegova je posebnost to što golf ovdje dolazi u paketu s termalnim bazenima, wellnessom, hotelima i gastronomijom. Za one koji znaju više o golfu- evo nekoliko važnih informacija. Golf igralište Livada ima 18 rupa i PAR 72, a oko pet hektara igrališta zauzimaju vodene površine i biotopi. Široke igraće površine, vodene prepreke, zanimljivo oblikovani greenovi i prirodno okruženje čine ga igralištem na kojem mogu uživati i oni koji već godinama igraju golf, ali i oni koji tek razmišljaju o tome da uzmu palicu u ruke.

Posebno mjesto ima deveta rupa. Riječ je o PAR 5 rupi dugoj gotovo 600 metara s bijelih udarališta, zbog čega je najduža rupa u Sloveniji. Prva trećina je relativno široka, a zatim se teren sužava i lagano skreće ulijevo. Upravo zbog svoje dužine i izgleda, deveta rupa jedan je od prepoznatljivih dijelova Golf igrališta Livada.

Od tri rupe do današnjih 18

Golf Livada počeo se graditi 1998. godine prema projektu Dušana Bencika. U početku su izgrađene tri rupe, zatim pet, potom 12, a igralište je u cijelosti dovršeno 2006. godine. Od tada se njegov izgled postupno mijenjao, ponajviše zahvaljujući drveću posađenom uz pojedine rupe. Danas svaka od njih ima svoje mjesto u zelenom krajoliku, što igralištu daje prepoznatljiv izgled. No ono što Golf igralište Livada čini zanimljivim nije samo njegovih 18 rupa. Igralište je dovoljno raznoliko da početniku pruži ugodan prvi susret s golfom, dok iskusnijim igračima nudi niz situacija u kojima će morati dobro razmisliti o svakom udarcu.

Golf nije luksuz samo za odabrane

"Golf još uvijek prati reputacija skupog i pomalo elitističkog sporta, no takva slika sve manje odgovara stvarnosti. Kao i kod drugih sportova, troškovi ovise o tome koliko često igrate, kakvu opremu birate i gdje trenirate"- kaže Daniel Donša voditelj Golf igrišča Livada Moravske Toplice objašnjavajući kako prema iskustvu Golf Livade, osnovni komplet opreme moguće je nabaviti za oko 600 eura, što početak igranja čini dostupnijim nego što mnogi pretpostavljaju. Uz to, golf je sport u kojem oprema može trajati godinama, a igrati se može u različitim životnim dobima. Zanimljiv je i za djecu i mlade jer osim samog sporta razvija koncentraciju, strpljenje i samostalnost, a od igrača traži i poštovanje pravila. Možda je najveća zabluda da na golf igralištu morate biti iskusan igrač kako biste se osjećali kao da ondje pripadate. Ne morate. Golf Livada namijenjen je i potpunim početnicima, a prvi korak može biti puno jednostavniji nego što se čini.

Kako početi igrati golf?

Za one koji nikada nisu igrali golf, početak je desetosatni početni tečaj. Na njemu se uči sve ono što je potrebno za prvi pravi izlazak na teren- od osnovnog udarca i kratke igre do puttinga, pravila i ponašanja na igralištu. Važan dio tečaja je i prvi kontakt sa stvarnim golf igralištem. Nakon uspješno završenog početnog tečaja slijedi dobivanje dozvole za igru, a uključivanjem u golf klub otvara se put prema službenom hendikepu. Nakon toga igrač može odigrati prijavljenu rundu, a rezultat se unosi u sustav prema pravilima World Handicap Systema. Tako svaki igrač dobiva svoj prvi službeni HCP, odnosno hendikep koji omogućuje uspoređivanje rezultata igrača različitih razina. I tu zapravo počinje najzanimljiviji dio. Igralište se upoznaje iznova sa svakom rundom, igra se postupno poboljšava, a društvo drugih golfista postaje dio cijele priče. Golf je, naime, sport u kojem uvijek postoji nešto novo za naučiti.

Igraju li žene i muškarci po istim pravilima?

Da! Osnovna pravila golfa jednaka su za žene i muškarce, a razlika može biti u tome s kojeg će udarališta započeti igru. Golf igrališta imaju više udarališta, označenih različitim bojama. Igrači ih biraju ovisno o svojoj razini igre, dužini udarca i preporukama vezanima uz hendikep. Dulja udarališta namijenjena su igračima koji mogu ostvariti veće udaljenosti, dok kraća omogućuju pristupačniju verziju terena. Zato na istom igralištu bez problema mogu igrati početnici i iskusni igrači, žene i muškarci. Svi igraju po istim pravilima, ali s različitih udaljenosti. Upravo je u tome jedna od zanimljivih stvari kod golfa – igralište je isto, ali se njegovo iskustvo može prilagoditi igraču.

Pravila koja svaki početnik treba znati

Golf ima prilično jednostavan bonton. Njegova je osnova poštovanje drugih igrača, igrališta i pravila. Kada drugi igrač izvodi udarac, ne razgovara se, ne hoda se i ne stoji u njegovu vidnom polju. Važno je držati ritam igre i pratiti grupu ispred sebe, a nikako nije u redu ubacivati se u drugu grupu bez dogovora. Jednako je važno paziti na samo igralište. Ako palicom izvadite komad trave, potrebno ga je vratiti na mjesto. Trag loptice na greenu treba popraviti, a nakon igre iz bunkera pijesak poravnati. Na greenovima postoji još jedno važno pravilo-ne hoda se po liniji kojom bi drugi igrač mogao puttati. I naravno, sigurnost uvijek ima prednost pred rezultatom. Nikada ne treba stajati ispred igrača koji se priprema za udarac niti u smjeru njegova udarca. Najjednostavnije pravilo, kako kaže Donša, moglo bi glasiti: ostavite igralište onakvim kakvim ste ga zatekli.

Što odjenuti za golf?

Golf danas više nije toliko formalan kao nekada, ali određena pravila odijevanja i dalje postoje. Na Golf igralištu Livada preporučuje se tako uredna sportska odjeća, poput polo majice s ovratnikom, golf hlača ili prikladnih kratkih hlača te golf obuće. Traperice, klasične majice bez ovratnika, kratke hlače s naglašenim vanjskim džepovima i odjeća s neprikladnim ili uvredljivim natpisima nisu dopušteni. Ideja nije u tome da golf mora biti ukočen i formalan. Odjeća treba biti udobna za igru, ali i primjerena atmosferi golf igrališta.

Golf spaja Europu!

Golf Livada privlači goste iz različitih europskih zemalja, posebno iz Austrije i Njemačke, a sve više igrača dolazi i iz Hrvatske i Srbije. Dio njih golf uključi u svoj odmor u Termama 3000. Razlog je jednostavan- ovdje se nekoliko različitih vrsta odmora može spojiti na jednom mjestu. Ujutro se može odigrati runda golfa, poslijepodne provesti u termalnoj vodi, a dan završiti večerom i opuštanjem u hotelu. U neposrednoj blizini igrališta nalazi se i hotel Livada Prestige s ponudom s pet zvjezdica. Za golfiste iz Hrvatske dodatna je prednost blizina Prekmurja, pa Golf Livada može biti izbor i za kraći vikend-odmor, a ne samo za višednevno putovanje. Na igralištu se susreću i igrači iz Slovenije, Hrvatske, Srbije i drugih okolnih zemalja, posebno tijekom različitih turnira i klupskih natjecanja. Takvi susreti golfu daju još jednu dimenziju- onu društvenu.