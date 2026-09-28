MISLITE DA IMATE VISOK IQ? Mensa organizira testiranje u Splitu, prošli rezultat bio je rekordan

Hrvatska Mensa povodom Međunarodnog dana inteligencije održava testiranja u četiri najveća grada. Osim što Hrvatska Mensa već sedamnaesti put u nizu sudjeluje u obilježavanju Međunarodnog dana inteligencije, ovogodišnje izdanje donosi i poseban povod – u znaku je 80. obljetnice Mense, koja je osnovana 1. listopada 1946. godine u Oxfordu.

„Na prošlogodišnjem testiranju u Splitu čak je 58 % pristupnika zadovoljio uvjet za učlanjenje, što predstavlja najbolju prolaznost na nekom testiranju Hrvatske Mense na kojem je pristupilo 40 i više pristupnika. Za testiranje 3. listopada već postoji značajan broj prijava, koji ukazuje da bi ovo moglo biti testiranje s najvećim brojem pristupnika unazad šest godina u Splitu. Navedeno je iznimno važno za daljnji rast vrlo aktivne Podružnice Dalmacija, koja broji gotovo 200 mensaša i čiji su članovi uključeni u razne projekte, poput Sudoku natjecanja i ELQ lige“, istaknuli su iz Odjela za organizaciju testiranja.

Krajem prošle godine Hrvatska Mensa je ponovno brojala rekordan broj članova, točnije 1445, što je povećanje za dvostruko u odnosu na razdoblje od prije pet godina. To je doprinijelo i napredovanju u krovnoj organizaciji Mensi International, u okviru koje se Hrvatska Mensa s 342 člana na milijun stanovnika pozicionirala na 7. mjesto od ukupno 42 nacionalne Mense.

Prijava na testiranje moguća je putem webshopa Hrvatske Mense webshop.mensa.hr , na kojem se može pronaći više informacija o testiranju, a na kojima primarni cilj nije postati članom Hrvatske Mense, nego testirati inteligenciju, što se i naglašava na svakom testiranju. Minimalna dobna granica za pristupanje testiranju je 14 godina, a mlađi od 18 godina trebaju doći u pratnji roditelja ili staratelja. Testovi inteligencije koji se koriste su rodno i dobno neutralni, zasnivaju se isključivo na slikama, te za uspješan rezultat na testu nije potrebno prethodno znanje, poznavanje matematike, razina obrazovanja niti znanje jezika. Rezultat testiranja je strogo tajan, zna ga samo psiholog koji ispravlja testove i kandidat, a ima i međunarodno priznatu vrijednost.ž

Kako bi se potencijalnim pristupnicima donekle približili zadaci s testiranja, u nastavku se nalaze primjeri zadataka:

Osim ugodnih druženja i zanimljivih putovanja, Hrvatska Mensa nudi članovima i niz pogodnosti, u rasponu od posebnih pogodnosti i popusta kod telekomunikacijskog operatora A1 Hrvatska do putovanja vlakom na svim relacijama unutar Hrvatske uz 50 % popusta u suradnji s tvrtkom HŽ Putnički prijevoz, a članovi popuste mogu ostvariti i kod sljedećih partnera: Sveučilište Algebra Bernays, C.I.A.K. Auto, Croatia Airlines, PassSport, HGSPOT, portal Telegram, Verbatoria Hrvatska, GoKart Centar, Magic Omens, Kliker - IT centar za djecu, moj-toner.com, u escape roomovima i kazalištima, te kod ostalih partnera koje je moguće pronaći na mensa.hr/prijatelji .

Sve ostale informacije o Udruzi možete pronaći na službenim stranicama www.mensa.hr .