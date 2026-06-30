Mislio je da kupuje konzolu za 300 eura, a onda mu je s računa nestalo više od 1.200 eura

Policijska postaja Šibenik zaprimila je prijavu kaznenog djela računalne prijevare počinjene na štetu 31-godišnjaka, koji je prilikom internetske kupovine ostao bez 1.255 eura.

Prema informacijama policije, sve se dogodilo u subotu, 27. lipnja, kada je oštećeni 31-godišnjak kontaktirao nepoznatu osobu koja je putem internetske platforme objavila oglas o prodaji igraće konzole za 300 eura. Nakon što je muškarac iskazao interes za kupnju, nepoznata osoba poslala mu je poveznicu za uplatu. Oštećeni je na poveznici upisao zatražene osobne podatke i autorizacijski kod.

Ubrzo shvatio da je prevaren

Nedugo nakon toga primijetio je da je njegov račun terećen za iznos od 1.255 eura. Tada je shvatio da je postao žrtva prijevare te je slučaj prijavio policiji. Policijski službenici tragaju za počiniteljem, protiv kojeg će nadležnom državnom odvjetništvu podnijeti kaznenu prijavu.

Policija upozorava građane

Iz policije građanima savjetuju poseban oprez prilikom kupovine i prodaje putem internetskih oglasa. Upozoravaju da treba voditi računa o zaštiti osobnih podataka, osobito onih koji nisu dostupni drugim osobama, a mogu se zloupotrijebiti za sklapanje ugovornih odnosa ili podizanje novca s računa. Također pozivaju građane da posebnu pažnju obrate na davanje osobnih dokumenata ili njihovih preslika bez nadzora te da ne pristaju na nerealne prijedloge nepoznatih osoba.