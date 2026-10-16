Mislio da je upoznao ženu preko interneta, a završio kao žrtva ucjene: Zbog intimne fotografije ostao bez gotovo 9000 eura

Dubrovačka policija razotkrila je troje osumnjičenih za iznudu 64-godišnjeg muškarca koji je nakon upoznavanja putem internetske stranice za spojeve postao žrtva ucjene. Prijeteći objavom njegove intimne fotografije, osumnjičeni su ga, prema rezultatima policijskog istraživanja, naveli da im u više navrata uplati ukupno 8816 eura.

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela iznude u Zagrebu su uhićena dvojica muškaraca u dobi od 39 i 29 godina te 21-godišnja žena, izvijestila je Policijska uprava dubrovačko-neretvanska.

Sve je počelo upoznavanjem preko interneta

Prema policijskim informacijama, 64-godišnjak je krajem travnja ove godine putem internetske stranice za upoznavanje započeo komunikaciju sa ženskom osobom. Tijekom dopisivanja dogovorili su odnos koji je uključivao njegove redovite novčane uplate i kupovinu odjeće, na što je druga strana pristala.

Njihova komunikacija potom se preselila na elektroničku poštu, gdje je žena od muškarca zatražila da joj pošalje svoju eksplicitnu fotografiju. On je na zahtjev pristao, ne sluteći da će upravo ta fotografija poslije biti iskorištena za ucjenjivanje.

U jednom trenutku uplatio joj je i 522 eura, nakon što je zatražila financijsku pomoć za plaćanje najamnine.

No nakon te uplate situacija se promijenila.

Zaprijetili da će fotografiju poslati obitelji i poslodavcu

Muškarcu su počele pristizati poruke s različitih adresa elektroničke pošte. U njima se tvrdilo da prethodna uplata nije evidentirana te se od njega zahtijevalo da nastavi slati novac.

Kako bi ga prisilili na plaćanje, pošiljatelji su mu zaprijetili da će njegovu intimnu fotografiju proslijediti članovima njegove obitelji i poslodavcu.

U strahu od mogućih posljedica 64-godišnjak je nastavio uplaćivati tražene iznose. Tako je, prema policijskim podacima, u nekoliko navrata ostao bez ukupno 8816 eura.

Nakon što je shvatio da zahtjevi za novcem ne prestaju, odlučio je prekinuti komunikaciju. Krajem svibnja obratio se policiji i prijavio cijeli slučaj.

Troje osumnjičenih otkriveno i uhićeno u Zagrebu

Policijski službenici iz Dubrovnika pokrenuli su kriminalističko istraživanje u suradnji s kolegama iz Policijske uprave zagrebačke.

Istraživanjem su kao osumnjičeni identificirani 39-godišnjak, 29-godišnjak i 21-godišnjakinja, svi s područja Zagreba.

Nakon što su pronađeni i uhićeni, nad njima je provedeno kriminalističko istraživanje.

Mlađi muškarac i 21-godišnja žena uz kaznene su prijave zbog sumnje na iznudu predani pritvorskoj jedinici Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.

Protiv 39-godišnjaka također je podnesena kaznena prijava za isto kazneno djelo, ali u redovnom postupku.

Slučaj pokazuje koliko brzo internetsko poznanstvo može prerasti u ozbiljnu ucjenu kada se privatne fotografije iskoriste kao sredstvo pritiska. U ovom slučaju muškarac je odlučio prijaviti prijetnje, nakon čega je policija identificirala troje osumnjičenih.