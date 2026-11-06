Mislio da je prijatelj uplatio 20 eura, a onda je shvatio da se radi o 20 tisuća! Susret na splitskom semaforu koji se pamti

Ponekad su za velike stvari dovoljni jedan crveni semafor, dvojica starih prijatelja i nekoliko rečenica. Upravo takva priča ovih se dana dogodila u Splitu, a njezin rasplet pokazao je koliko veliko može biti ljudsko srce. Glavni junaci su Željan Rakela, splitski motociklist koji svojom humanitarnom vožnjom već mjesecima oduševljava javnost, i njegov dugogodišnji prijatelj, poznati splitski bajker Srđan Javorčić Java.

Rakela je danas na 146. danu svoje humanitarne avanture, tijekom koje je već prešao nevjerojatnih 126.000 kilometara. Njegova misija odavno je prerasla početna očekivanja, a prikupljena sredstva za pomoć oboljelima od raka dosegnula su čak 530.000 eura. Iza te brojke stoje tisuće kilometara, nebrojeni susreti, odricanja i ljudi velikog srca, no priča koju je danas ispričao u videoporuci za njega ima posebno značenje.

„Java, opet smo na semaforu ka 1997.!“

Sve je počelo prije dva dana, sasvim slučajno, na jednom splitskom semaforu u Vukovarskoj ulici, nedaleko od restorana Opatija. Rakela se zaustavio na motociklu, a pokraj njega našao se njegov stari prijatelj Java. Prizor ga je odmah vratio gotovo tri desetljeća u prošlost, u dane kada su obojica bili mladi bajkeri i kada su im motocikli značili gotovo sve.

„Java, opet smo na semaforu ka 1997.!“, prisjetio se Rakela riječi kojima je pozdravio prijatelja. Te davne 1997. godine vozio je legendarnu Yamahu VMAX, dok je Java jurio na Suzukiju GSX-R. Gotovo 30 godina poslije ponovno su se našli jedan uz drugoga, na dva kotača, baš kao nekada.

No ovaj put razgovor nije završio samo prisjećanjem na mladost i motociklističke dane. Java je pratio Rakelinu humanitarnu akciju i dobro znao koliko napora ulaže u svaki prijeđeni kilometar. Pogledao je prijatelja i njegov motocikl pa mu, prema Rakelinu prepričavanju, rekao: „Vidim da si satra i sebe i motor.“

Potom ga je upitao želi li da mu donira novac za popravak motocikla ili za humanitarnu akciju. Rakela nije dugo razmišljao i odmah mu je odgovorio: „Doniraj ti, Java, za akciju!“ Prijatelj mu je samo poručio da pošalje potrebne podatke za uplatu, nakon čega su nastavili svojim putem. Rakela tada nije mogao ni naslutiti kakvo ga iznenađenje očekuje.

„Platio sam ti 20 k. Sretno!“ Mislio je da je riječ o 20 eura

Dva dana poslije Rakela je nastavio svoju vožnju i zaustavio se na benzinskoj postaji u blizini Vodica. Ondje mu je stigla kratka poruka od prijatelja: „Platio sam ti 20 k. Sretno!“ Rakela je u prvi trenutak pomislio da mu je Java uplatio 20 eura, što bi bila još jedna u nizu dragocjenih donacija kojima ljudi podržavaju njegovu misiju.

Međutim, ubrzo je uslijedio telefonski poziv koji ga je ostavio bez riječi. Obavijestili su ga da je na račun humanitarne akcije sjela uplata od čak 20.000 eura! Bio je to iznos koji nije očekivao ni u najluđim snovima, pogotovo nakon onako usputnog razgovora na splitskom raskrižju.

„Ja računam, platio je čovik 20 eura. Međutim, zovu me i kažu da je sjela uplata, da je netko uplatio 20 tisuća eura!“, ispričao je oduševljeni Rakela u videoporuci.



„Svi znamo Javu, pazi na svaki euro. Ali kad je trebalo, pokazao je kakav je čovjek!“

Posebno simpatičan dio Rakeline zahvale odnosio se na Javinu poznatu štedljivost, zbog koje ga prijatelji, kako kaže, često zadirkuju. Upravo zato iznenađenje je bilo još veće, a Rakela nije skrivao koliko ga je prijateljeva gesta dirnula.

„Svi znamo Javu da je štedljiv i da pazi na svaki euro, čak se i šalimo na račun toga. Ali evo, kad je potreba, čovjek je donirao 20 tisuća eura za ovu akciju!“, kazao je Rakela.

U tome se možda krije i najljepši dio ove priče. Bez velike najave, bez posebne pompe i bez potrebe za javnim isticanjem, jedan je Splićanin odlučio pomoći onako kako je smatrao da treba. Običan susret na semaforu pretvorio se u donaciju koja će dati velik doprinos humanitarnoj akciji, a Rakela je želio da svi čuju za taj nesebičan potez.

„Java, svaka čast na ovome! Hvala ti od srca što si ovo podrža i jedva te čekam vidjeti“, poručio je prijatelju. Najavio je i kako će Java dobiti posebno mjesto za potpis na njegovu motociklu te posebnu plaketu, kao trajnu uspomenu na gestu koja će se dugo pamtiti.

Na 146. danu vožnje već ima 126.000 kilometara, a donacije su dosegnule 530.000 eura!

O veličini Rakelina pothvata najbolje govore brojke. Danas je 146. dan njegove humanitarne vožnje, a iza njega je već 126.000 prijeđenih kilometara. To znači da je već premašio prvotno zacrtanih 120.000 kilometara, dok je financijski rezultat još impresivniji. Umjesto planiranih 120.000 eura, prema njegovim najnovijim informacijama, dosad je prikupljeno čak 530.000 eura, više od četiri puta iznad početnog cilja.

Podsjetimo, Rakela se na ovaj izniman pothvat odlučio kako bi pomogao oboljelima od raka, a prikupljena sredstva namijenjena su projektu nabave magnetske rezonance za onkološke pacijente u KBC-u Split, putem Županijske lige protiv raka. Njegova humanitarna misija, poznata kao PROJEKT 120 – Bradata vožnja EXTREME, tijekom proteklih mjeseci okupila je velik broj ljudi koji su prepoznali njegovu upornost i želju da napravi nešto dobro za druge.

Dalmacija Danas već je više puta pratila Rakelinu priču. Pisali smo o njegovoj posebnoj rođendanskoj želji, kada je za 50. rođendan odlučio pokušati prijeći čak 6.000 kilometara u pet dana, ali i o emotivnim prizorima s Poljuda, gdje je sa svojom desetogodišnjom kćeri napravio počasni krug i podijelio vijest koja je oduševila Split.

Sada, nakon 126.000 kilometara i stotina tisuća prikupljenih eura, Rakelina misija dobila je još jedno posebno poglavlje. Donacija Srđana Javorčića Jave možda najbolje pokazuje kako ova priča odavno nije samo priča o jednom motociklistu i njegovoj izdržljivosti. To je priča o zajedništvu, prijateljstvu i ljudima koji su spremni pomoći kada je najpotrebnije.

Prije gotovo 30 godina čekali su zeleno svjetlo. Danas ih povezuje nešto mnogo veće

Na kraju videoporuke Rakela nije zaboravio sve one koji ga prate, bodre i doniraju, bez obzira na iznos. „Hvala svima koji pratite i hvala svima koji donirate!“, poručio je, nastavljajući svoju vožnju i humanitarnu misiju.

A priča koja je počela na sasvim običnom splitskom semaforu ostat će jedna od najljepših uspomena s njegova putovanja. Prije gotovo tri desetljeća dvojica prijatelja na motociklima čekala su zeleno svjetlo i razmišljala o cestama koje su pred njima. Danas, nakon svih tih godina, ponovno su se sreli na semaforu, ali ovaj put njihov je susret značio mnogo više.

Nekad ih je povezivala ljubav prema motociklima. Danas ih povezuje i veliko srce.