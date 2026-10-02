Mislio da je dobio poruku banke pa ostao bez desetaka tisuća eura: Policija upozorava na novu prijevaru

Šibenska policija istražuje slučaj računalne prijevare u kojoj je 53-godišnji muškarac ostao bez više desetaka tisuća eura nakon što je povjerovao da je primio SMS poruku svoje banke.

Prema informacijama Policijske postaje Šibenik, muškarac je 29. rujna na mobitel primio poruku za koju je vjerovao da dolazi iz njegove banke.

U poruci ga se upozoravalo da će izgubiti mogućnost pristupa mobilnom bankarstvu ako ne ažurira aplikaciju putem priložene poveznice.

Unio PIN, ubrzo mu nestao novac s računa

Vjerujući da postupa prema uputama banke, 53-godišnjak je otvorio poveznicu i unio svoj PIN.

Ubrzo nakon toga uslijedio je šok – s njegova bankovnog računa skinut je iznos od više desetaka tisuća eura.

Policijski službenici tragaju za počiniteljem, protiv kojeg će nadležnom državnom odvjetništvu biti podnesena kaznena prijava.

Policija upozorava građane

Iz policije podsjećaju kako banke putem SMS poruka, e-maila ili društvenih mreža neće tražiti da preko poveznica unosite PIN, CVV broj kartice, lozinke, osobne podatke ili jednokratne autentifikacijske kodove.

Građanima savjetuju da ne otvaraju sumnjive poveznice, osobito u porukama koje pokušavaju stvoriti osjećaj hitnosti upozorenjima poput „račun će vam biti blokiran“ ili „aplikacija ističe danas“.

Ako dobiju takvu poruku, građani bi prije bilo kakvog postupanja trebali kontaktirati banku putem njezinih službenih kontakata. Policija također preporučuje korištenje dodatnih sigurnosnih mogućnosti koje banke nude, poput biometrijske zaštite i obavijesti o transakcijama.