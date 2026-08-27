Mislili su da prodaju i ulažu, a onda je krenuo pakao: Građanima s računa nestalo više od 5.000 eura

Policija ponovno upozorava građane na sve učestalije internetske prijevare nakon što su zaprimljene nove prijave u kojima su žrtve ostale bez više tisuća eura. Prevaranti su u jednom slučaju iskoristili prodaju putem internetskog oglasnika, dok su u drugom žrtvu namamili pričom o ulaganju i brzoj zaradi.

Prodavala artikl, kliknula na lažnu stranicu banke

U prvom slučaju oštećena građanka putem internetske stranice oglasila je prodaju artikla. Ubrzo joj se javila osoba navodno zainteresirana za kupnju, nakon čega je komunikacija nastavljena putem aplikacije. Nepoznata osoba poslala joj je poveznicu na kojoj su se navodno nalazile ponuđene banke. Kada je otvorila poveznicu, prikazala joj se stranica koja je izgledala poput službene internetske stranice banke. Postupajući prema dobivenim uputama, građanka je nepoznatoj osobi omogućila pristup podacima, nakon čega joj je s bankovnog računa neovlašteno skinuto 330 eura.

Oglas za ulaganje završio gubitkom tisuća eura

Još veći iznos izgubljen je u drugom slučaju. Oštećeni je na društvenoj mreži vidio oglas za ulaganje u navodno trgovačko društvo. Nepoznate osobe uvjerile su ga da uloži novac, pa je uplatio početnih 250 eura. Međutim, tu prijevara nije završila. Prema prijavi, prevaranti su nakon toga pristupili njegovom bankovnom računu i zadali dva naloga za plaćanje u ukupnom iznosu od čak 4.800 eura, a novac je prebačen na račun druge osobe. Na okolnosti obje prijave provode se kriminalistička istraživanja. Policija još jednom poziva građane na poseban oprez pri kupnji i prodaji preko internetskih oglasnika, posebno kada druga strana šalje poveznice putem kojih traži unos bankovnih podataka.

Dodatan oprez potreban je i kod oglasa za ulaganja kojima se obećavaju brza, jednostavna i velika zarada. Upravo takva obećanja često su prvi znak da se iza naizgled primamljive ponude krije prijevara.