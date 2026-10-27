Mislili su da ne zna pjevati, a onda je Omišanin zapjevao Olivera: "Sram nas bilo!"

Kada je natjecateljica u showu ''Tko to tamo pjeva?'' odlučila eliminirati Petra Čulića, vjerovala je da se iza njegova nastupa krije netko tko zapravo ne zna pjevati.

Međutim, čim je zapjevao Oliverovu ''Magdalenu'', postalo je jasno koliko se prevarila. Njegov glas izazvao je oduševljenje i nevjericu među panelistima, a snimka nastupa privukla je veliku pozornost, prenosi Dnevnik.hr.

Iza tog naizgled nepoznatog lica zapravo se krije glazbenik s impresivnom međunarodnom karijerom. Petar Čulić vrhunski je klasični gitarist koji je nastupao u više od 35 zemalja na šest kontinenata, a posljednjih godina sve više osvaja publiku i svojim glasom. U razgovoru za naš portal otkrio nam je kako je doživio televizijsko iznenađenje, zašto mu je Oliver Dragojević posebno važan, ali i kakvi ga uzbudljivi projekti očekuju.

Iako je navikao na velike pozornice i publiku diljem svijeta, priznaje da će mu sudjelovanje u popularnom televizijskom showu ostati među najdražim iskustvima. Posebno ga je dirnuo trenutak kada je shvatio koliko je njegova izvedba iznenadila sve prisutne.

"Bilo mi je to jedno od najljepših iskustava u životu. Zahvalan sam što sam imao priliku sudjelovati u showu i uživao sam u svakom trenutku. Reakcije panelista vidio sam tek kada sam završio s nastupom jer, kada pjevam, kao da uđem u neki međusvijet. Ipak, osjetio sam da se atmosfera promijenila kada sam zapjevao, pogotovo nakon prvih nekoliko stihova. Uživao sam, a njihove reakcije učinile su mi taj trenutak još ljepšim, a pomalo i nestvarnim."

Među najzabavnijim trenucima nakon njegove izvedbe svakako su bile reakcije Luke Nižetića i Alke Vuice. Luka je uzviknuo: ''Sram nas bilo!'', dok je Alka od Petra zatražila oprost. Njihovo iznenađenje nasmijalo je i samog glazbenika, koji priznaje da takav rasplet nije mogao ni zamisliti.

"Lukino 'Sram nas bilo!' i Alkino traženje oprosta bili su mi jako simpatični. Teško bih izdvojio samo jednu reakciju jer je upravo njihovo zajedničko iznenađenje bilo najzabavnije. Način na koji su me gledali bio je zaista nevjerojatan. Čuli su dosad toliko sjajnih pjevača da mi je bilo gotovo nestvarno što sam ih uspio toliko šokirati sa svojim glasom. To mi je dalo velik vjetar u leđa za dalje. I naravno, sve im je oprošteno, ha-ha."

Posebno je zanimljivo što je glazbenik koji iza sebe ima stotine nastupa morao učiniti upravo suprotno od onoga na što je navikao – uvjeriti druge da nema sluha ni osjećaja za ritam. U toj se neobičnoj ulozi, priznaje, odlično snašao, a otkrio nam je i taktiku kojom je uspio zavarati paneliste.

"Uopće mi nije bilo teško jer sam toliko uživao u toj igri, a cilj mi je bio zavarati ih. Prije plejbeka doslovno sam u glavi uvjerio samoga sebe da nemam ritma i ne znam pjevati, pa sam s tim osjećajem i krenuo u izvedbu. Mislim da je najveći izazov bio ne pretjerati jer bi previše glume moglo biti sumnjivo. Upravo sam zato pokušao sve proživjeti kao netko tko doista ne zna pjevati. Cijelo iskustvo bilo mi je zabavno i zato što se toliko razlikovalo od mojih uobičajenih nastupa. Volio bih imati što više ovakvih prilika za zabavu i ovako pozitivnu energiju."

Za trenutak u kojem je napokon mogao pokazati svoj pravi talent odabrao je ''Magdalenu'', jednu od najpoznatijih pjesama Olivera Dragojevića. Taj izbor nije bio slučajan. Petar nam je otkrio koliko mu ta pjesma znači, ali i zašto smatra da se prava snaga glazbe ne krije samo u besprijekorno otpjevanim tonovima.

"Oliverove pjesme imaju posebno mjesto u našem podneblju, a 'Magdalena' pruža mnogo prostora za emociju. Ima nježnost, ali i snagu, i upravo me ta kombinacija privlači. Kod takvih pjesama nije dovoljno samo točno otpjevati tonove. Važno mi je osjetiti ono što pjevam i pokušati taj osjećaj prenijeti publici. Osobno mi je to jedna od najljepših pjesama i volim je proživjeti na svoj način. Specifičan sam i po tome što su mi pjesme, što ih više pjevam, sve draže i sve mi više znače."

Posebnu težinu njegovoj izvedbi daju i pohvale ljudi koji su osobno poznavali Olivera i s njim surađivali. Njihove riječi za Petra imaju neprocjenjivu vrijednost.

"Posebno mi znače riječi nekih ljudi koji su bili bliski Oliveru i surađivali s njim. Rekli su mi da im je moja izvedba predivna te da im, iako im inače zna zasmetati kada netko Oliverove pjesme izvodi na svoj način, kod mene to nije slučaj. Na to sam jako ponosan."

S legendarnim glazbenikom imao je priliku i osobno se susresti, a uspomena na njihov susret u Beču i danas mu izmami osmijeh. Oliver ga je tada iznenadio rečenicom koju nikada nije zaboravio.

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