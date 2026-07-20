Mislili su da je 'obična' policijska kontrola na A1 kod Dugopolja, a onda je uslijedilo iznenađenje

Policijski službenici Radne skupine za suzbijanje zlouporabe droga Policijske uprave splitsko-dalmatinske su 18. srpnja 2026. godine oko 16:30 sati na autocesti A-1 kod odmorišta Mosor, u smjeru juga, postupali prema 43-godišnjem muškarcu.

Tijekom postupanja pronađeno je sedam PVC vrećica s ukupno 29 grama kokaina, digitalna vaga za precizno mjerenje s tragovima droge kokain, 26 manjih PVC vrećica za pakiranje te dva mobilna telefona. Pronađeni predmeti su oduzeti.

Muškarac je uhićen, a dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje sumnje da je počinio kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Uz kaznenu prijavu predan je pritvorskom nadzorniku.