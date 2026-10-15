Mislili su da im piše banka, a onda je uslijedio šok: Dvoje građana ostalo bez gotovo 14 tisuća eura!

Dvije osobe ostale su bez gotovo 14 tisuća eura nakon što su nasjele na lažne SMS poruke koje su izgledale kao službene obavijesti OTP banke. Riječ je o novim slučajevima računalnih prijevara u kojima su prevaranti, koristeći lažne internetske poveznice, došli do osobnih i bankovnih podataka građana. Žrtve su 62-godišnji muškarac i 19-godišnja djevojka, koji su vjerovali da su poruke stigle iz njihove banke. Nakon što su otvorili poveznice iz SMS poruka, pristupili su lažnim internetskim stranicama te, slijedeći dobivene upute, upisali osobne podatke i podatke svojih bankovnih kartica. Nedugo nakon toga s njihovih su računa u više navrata provedene neovlaštene transakcije. Ukupna šteta iznosi gotovo 14 tisuća eura.

Prevaranti prijete blokadom računa

Iz policije upozoravaju kako su ovakve prijevare sve češće, a poruke koje građani dobivaju uglavnom imaju gotovo identičan sadržaj. Prevaranti se najčešće predstavljaju kao banka te upozoravaju korisnike da će im račun biti blokiran ako odmah ne ažuriraju podatke. U drugim slučajevima tvrde da uskoro istječu aktivacijski kodovi za mobilno bankarstvo.

Cilj je izazvati osjećaj hitnosti i navesti građane da bez dodatne provjere otvore poveznicu i unesu povjerljive podatke. Sumnjive poruke često je moguće prepoznati po neobičnom načinu pisanja, gramatičkim pogreškama i internetskim adresama koje ne odgovaraju službenim stranicama banke.

Policija uputila ozbiljno upozorenje građanima

Policija ponovno apelira na građane da budu posebno oprezni prilikom zaprimanja SMS poruka koje od njih traže unos osobnih ili bankovnih podataka. Ne otvarajte sumnjive poveznice i nikada ne dijelite povjerljive podatke s nepoznatim osobama. Ako postoji i najmanja sumnja u vjerodostojnost poruke, građanima se savjetuje da prije bilo kakvog postupanja kontaktiraju svoju banku putem službenih kanala.

U slučaju da su već otvorili sumnjivu poveznicu ili unijeli bankovne podatke, potrebno je odmah obavijestiti banku i policiju. Ova dva slučaja još su jedno upozorenje koliko samo jedan klik na lažnu poveznicu može biti skup.