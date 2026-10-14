Mislili su da će se obogatiti, a onda je uslijedio hladan tuš: Splitskoj policiji u samo 24 sata prijavljene prijevare teške više od 22.000 eura!

Obećanja o brzoj zaradi i povratu izgubljenog novca skupo su stajala troje građana. U samo 24 sata policiji su prijavljena tri slučaja internetskih prijevara u kojima su žrtve ukupno izgubile više od 22 tisuće eura. Među oštećenima su dvije starije žene i 49-godišnji muškarac s područja Makarske.

Prema informacijama policije, građani su novac izgubili nakon komunikacije s nepoznatim osobama putem interneta, oglasa i aplikacija za ulaganje.

Vjerovala u brzu zaradu, ostala bez više od 11 tisuća eura

Prvi slučaj odnosi se na 71-godišnjakinju koja je tijekom srpnja 2026. godine putem poveznice iz internetskog oglasa unijela svoje osobne i bankovne podatke.

Nedugo nakon toga kontaktirala ju je nepoznata žena koja se predstavila kao djelatnica agencije za ulaganje te joj ponudila mogućnost brze zarade.

Slijedeći njezine upute, ali i upute drugih osoba koje su je naknadno kontaktirale, 71-godišnjakinja je u više navrata uplaćivala novac na nepoznate bankovne račune i putem kriptomata.

Na kraju je ostala bez više od 11 tisuća eura.

Pokušala vratiti izgubljeni novac, pa izgubila još 10 tisuća eura

U drugom slučaju žrtva je bila 78-godišnjakinja koja je prije nekoliko godina uložila novac u kriptovalute.

Vjerujući da će dodatnim ulaganjima uspjeti vratiti prethodno izgubljeni novac, postupala je prema uputama nepoznatih muškaraca koji su je kontaktirali s različitih telefonskih brojeva.

Na račune nepoznatih osoba uplatila je ukupno 10 tisuća eura, no umjesto povrata ranijeg ulaganja pretrpjela je novi financijski gubitak.

Muškarac iz Makarske instalirao aplikaciju, s računa mu nestalo tisuću eura

Treći slučaj zabilježen je na području Makarske, gdje je 49-godišnjak putem oglasa koji je obećavao brzu zaradu pronašao aplikaciju za ulaganje.

Nakon što ju je instalirao i unio svoje osobne i bankovne podatke, na njegovu bankovnom računu izvršena je neovlaštena transakcija.

Na taj je način ostao bez tisuću eura.

Policija upozorava: Ne nasjedajte na obećanja o lakoj zaradi

Kriminalističko istraživanje svih slučajeva je u tijeku, a policija ponovno upozorava građane na opasnosti internetskih prijevara, osobito onih povezanih s ulaganjima i kriptovalutama.

Građanima savjetuju da ne vjeruju obećanjima o brzoj i lakoj zaradi te da prije bilo kakvog ulaganja provjere vjerodostojnost tvrtki i internetskih stranica.

Posebno ističu nekoliko važnih preporuka:

Ne vjerujte ponudama koje jamče laku zaradu ili siguran povrat izgubljenog novca.

Ne instalirajte aplikacije prema uputama nepoznatih osoba koje vas kontaktiraju telefonom ili putem društvenih mreža.

Ne dijelite osobne, bankovne i kontaktne podatke s nepoznatim osobama.

Prije ulaganja savjetujte se sa svojom bankom i provjerite kome povjeravate novac.

Ako posumnjate na prijevaru, odmah prekinite komunikaciju s nepoznatom osobom te kontaktirajte svoju banku ili policiju na broj 192, poručuju iz policije.