Mislili ste da vas mačka tako voli? Novo istraživanje otkrilo iznenađujuću istinu o lizanju

Mnogi vlasnici mačaka međusobno uređivanje svojih ljubimaca doživljavaju kao znak privrženosti, no nova belgijska studija otkriva da ti nježni pokreti mogu imati i drugu svrhu. Prema istraživanju provedenom na Sveučilištu u Gentu, lizanje može biti i suptilan oblik agresije kojim mačke rješavaju sukobe bez otvorene borbe, piše The Brussels Times.

Istraživanje potaknuto osobnim iskustvom

Morgane Van Belle, istraživačica ponašanja životinja sa Sveučilišta u Gentu, pokrenula je studiju nakon što je primijetila neobičnu dinamiku između svojih mačaka. Njezin mačak Giovanni prišao bi drugom mačku, Fabiju, kad god bi on zauzeo poželjno sunčano mjesto te ga počeo uporno lizati. Fabio bi na kraju odustao i napustio mjesto, koje bi potom bez sukoba preuzeo Giovanni.

Analiza ponašanja 106 mačaka

Kako bi provjerili je li takvo ponašanje uobičajeno, tim koji je predvodila Van Belle analizirao je videosnimke 106 mačaka iz 53 kućanstva. Vlasnici mačjih parova snimali su njihove svakodnevne interakcije, a istraživači su pratili 23 različita pokazatelja ponašanja, uključujući položaj ušiju, držanje tijela, pokrete i fizički kontakt.

Prijateljska gesta ili prikriveni sukob

Dosadašnja istraživanja upućivala su na to da je međusobno uređivanje i čišćenje prvenstveno znak pripadnosti istoj društvenoj skupini ili način održavanja higijene na teško dostupnim dijelovima tijela, poput glave, vrata i ušiju. U takvim prijateljskim interakcijama mačke obično leže jedna uz drugu, a nakon uređivanja često zajedno zaspu ili se igraju.

Napeti susreti, međutim, izgledaju drukčije. Jedna se mačka snažno nagne nad drugu, koja pokazuje znakove nelagode - spušta uši, liže usne, trese glavom ili se pokušava odmaknuti. Umjesto pomoći pri čišćenju, dominantna mačka koristi ono što su istraživači nazvali "prisilnom higijenom" kao sredstvo pritiska. Zaključili su da lizanje u tom kontekstu služi kao "suptilan agonistički signal za prikriveno rješavanje sukoba".

Inteligentna strategija, a ne zloba

Van Belle ističe da ovo otkriće ne znači da su mačke neprijateljski nastrojene, već da na inteligentan način izbjegavaju eskalaciju sukoba. "One imaju vrlo suptilne načine rješavanja sukoba. Po meni, to pokazuje da su inteligentne i fleksibilne u svom ponašanju, a ne da su jednostavno zločeste", izjavila je za The Times, prenosi Index.