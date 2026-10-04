Mislili ste da ste vidjeli sve? U Komiži mačak dobio spomen-ploču, provjerili smo je li to uopće uobičajeno u svijetu

Neobičan prizor može se vidjeti u Komiži na otoku Visu. Mačak po imenu Šajeta dobio je vlastitu spomen-ploču, s podužom posvetom uklesanom u kamen. Ploču je, u znak sjećanja na svog mačka, dao postaviti jedan Komižanin, a iz teksta posvete jasno je koliko mu je Šajeta značio. "Ovdje počiva Šajeta koji je preminuo 13. studenoga 2025. U spomen na dužno ljudsko poštovanje postavlja se ova spomen ploča za neiskazanu veliku ljubav i dobrotu prema ljudskom stvorenju. Počivaj u miru Božjem", stoji uklesano u kamenu.

Šajeta nije jedini – ljubimci diljem svijeta imaju spomenike

Iako će spomen-ploča mačku mnogima na prvi pogled izgledati neobično, ovakvi načini čuvanja uspomene na kućne ljubimce zapravo nisu svjetska rijetkost. Tradicija podizanja nadgrobnih spomenika životinjama seže najmanje u 19. stoljeće. U londonskom Hyde Parku još je 1881. pokopan maltezer Cherry, nakon čega su na istome mjestu počeli pokapati i druge kućne ljubimce. Tako je nastalo prvo poznato urbano groblje kućnih ljubimaca na svijetu. Danas postoje brojna groblja za životinje, a vlasnici svojim ljubimcima ostavljaju kamene spomenike, ploče, fotografije i različite personalizirane uspomene.

Još poznatiji primjer dolazi iz Istanbula. Ondje je mačak Tombili, koji je postao internetska zvijezda zbog svog karakterističnog načina izležavanja na ulici, nakon smrti 2016. godine dobio brončani kip upravo na mjestu na kojem je volio boraviti. Za postavljanje spomenika tada je peticiju potpisalo oko 17.000 ljudi. Svoj spomenik u Londonu ima i Hodge, mačak slavnog engleskog pisca i leksikografa Samuela Johnsona. Njegova brončana skulptura nalazi se ispred kuće u kojoj je živio, a Hodge sjedi na Johnsonovu rječniku.

Neobično za Komižu, ali ne i za svijet

Dakle, spomen-ploča Šajeti svakako je prizor koji se ne viđa svaki dan na dalmatinskim otocima, ali sama ideja trajnog obilježavanja uspomene na kućnog ljubimca nije toliko neobična koliko bi se moglo pomisliti. Od jednostavnih kamenih ploča do pravih brončanih kipova, ljudi diljem svijeta desetljećima, pa i stoljećima, na različite načine čuvaju uspomenu na životinje koje su im obilježile dio života.

Sada je i Komiža dobila jednog takvog stanovnika čije će ime ostati zapisano u kamenu – Šajetu.