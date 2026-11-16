Mislili ste da ste vi gazda u kući? Znanstvenici otkrili zašto mačke mijauču svojim vlasnicima

Ako imate mačku, vjerojatno dobro poznajete onaj uporni „mijau” koji ne prestaje dok ne ustanete s kauča. Znanstvenici su sada otkrili da takvo ponašanje možda nije slučajno. Vaša mačka, čini se, vrlo dobro zna kome se treba obratiti kada nešto želi, piše ScienceAlert.

Istraživači sa Sveučilišta São Paulo u Brazilu proučavali su ponašanje 38 kućnih mačaka kako bi ustanovili koriste li mijaukanje ciljano za komunikaciju s ljudima.

Mačkama su postavili jednostavan, ali frustrirajući zadatak. Omiljenu poslasticu zatvorili su u plastičnu kutiju iz koje je nisu mogle samostalno izvaditi. Zatim su promatrali njihovo ponašanje kada je vlasnik bio prisutan i kada su ostale same.

Rezultati su bili zanimljivi. U prisutnosti čovjeka zabilježeno je čak 86 mijaukanja, dok ih je bez čovjeka bilo samo 20. Mačke su, dakle, mijaukale više od četiri puta češće kada je netko mogao čuti njihove zahtjeve.

Još je zanimljivije što su tijekom mijaukanja često pogledavale čas prema čovjeku, čas prema kutiji s hranom, kao da pokušavaju poručiti: „Pa dobro, hoćeš li mi više pomoći?”

Znanstvenici smatraju da takvo ponašanje pokazuje kako mijaukanje nije samo izražavanje nezadovoljstva, nego može biti usmjeren pokušaj komunikacije s ljudima.

Ipak, istraživanje ne dokazuje da mačke svjesno razumiju kako će im čovjek riješiti problem. Uzorak je bio relativno malen, a sudjelovale su mačke koje su već bile poznate po glasnom traženju hrane.

No vlasnicima mačaka rezultati vjerojatno neće biti veliko iznenađenje. Njihovi četveronožni ljubimci očito su odavno shvatili da se neke stvari najlakše rješavaju kada dovoljno glasno pozovu svoju ljudsku poslugu.

Istraživanje je objavljeno u znanstvenom časopisu Animal Behaviour.