Mislili ste da je slanina nezdrava? Evo što sve sadrži i zašto je toliko obožavamo

Postoji li išta što je primamljivije od slanine? Kriška slanine koja cvrči na tavi uljepšava i najoblačnija jutra. To je nešto za što ste uvijek raspoloženi, bez obzira na doba dana ili stanje gladi. No, često čujemo kako ona nije zdrava za nas i kako je trebamo jesti što manje, ali je li to zapravo istina? Prema Elite Daily, baš i nije, zapravo je zdrava. Naime, puna je proteina i vitamina, a nema puno ugljikohidrata. Ovo je 14 razloga zašto biste je trebali jesti češće, i to bez grižnje savjesti.

Slanina je jedina hrana koja je istodobno slana i slatka: Osim toga, ukusna je. Slanina je slano-slatki užitak u kojem su ta dva okusa racionalno raspodijeljena. To je hrana koja spaja suprotnosti.

Uopće ne sadrži ugljikohidrate: Suprotno uvriježenom mišljenju, ne debljaju nas masti već ugljikohidrati. Znanost potvrđuje da uz prehranu sa smanjenim udjelom ugljikohidrata možete smršavjeti. Mnogi misle da nam ugljikohidrati daju energiju, no to nije istina. Čak su i naši preci energiju nadoknađivali mastima. Masti su mnogo učinkovitije u održavanju energije. Izbjegavajte ugljikohidrate, jedite slaninu.

Ultimativno je oružje protiv mamurluka: Ništa ne može izliječiti mamurluk poput masne slanine i šalice kave. To je univerzalna istina. Nema bolje stvari za liječenje mamurluka od slanine i cheeseburgera. Ili cheeseburgera sa slaninom

Smanjuje glad: Slanina je bogata zasićenim mastima, što znači da ćete dulje biti siti nego da se najedete ugljikohidrata. Ako umirete od gladi, slobodno pojedite malo slanine i izdržat ćete od doručka do ručka ili od ručka do večere. Zapravo, između svih obroka.

Ponekad je život bolji kad je malo hrskav: Činjenica je da u životu nije sve glatko, a slanina dokazuje da je tako i bolje. Pržena hrskava slanina podsjeća nas da je život vrijedan sa svim svojim zavijucima.

Ima li išta bolje od buđenja uz miris pržene slanine? Pogotovo ako se prži u vašoj kuhinji. Bez obzira kakva je noć iza vas i kakav je dan ispred vas, miris slanine ujutro sigurno će vam popraviti raspoloženje, piše Večernji.

Puna je vitamina: Slanina je puna esencijalnih B vitamina, koji su nam potrebni za održavanje imunološkog sustava. Sadrži 65 posto preporučenog dnevnog unosa tiamina, 47 posto niacina, 38 posto vitamina B12 i 36 posto cinka. Zaboravite multivitamine i okrenite se slanini.