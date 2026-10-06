Mislili smo da je Španjolac, a onda je progovorio po 'naški': Njegove nogometne prognoze mogle bi izazvati raspravu

Dok je Split ovih dana pod opsadom jakih policijskih snaga i čelnika EUMed-a iz devet zemalja, naša je ekipa na dnu Pjace naletjela na prizor koji najbolje oslikava svjetski „šušur“ u gradu: navijača u dresu Španjolske, s kojim smo uletjeli na španjolskom, a on nam odgovorio – čisto po naški!

Grad je pun furešti, gostiju grada Splita i navijača, a sigurnosne mjere zbog summita na najvišoj su razini. No, u samom srcu Dioklecijanove palače najviše je pažnje privukao Luka – rođeni Stobrečanin u dresu La Roje.

„Respekt. Oni su mene respektirali, ja njih respektiram. Zašto u Madridu respektiraju Davora Šukera? E, tako i mene svi respektiraju u ovome dresu“, odgovara Luka kroz smijeh na pitanje zašto usred Splita nosi španjolske boje.

„Hrvatskoj treba hijerarhija, a Modriću obitelj mijenja fokus“

Iako očekuje pobjedu Španjolaca („ali ne glatko, respektirat će i oni nas“), Luka ne krije razočaranje igrom hrvatske reprezentacije u nedavnim utakmicama. Uzrok problema vidi u smjeni generacija i nedostatku uigranosti.

„Rotira se puno, igraju momci koji nikad nisu stajali zajedno na terenu. Ne znaju tko gdje stoji ni tko što misli. U svakom poslu i u svlačionici mora se znati hijerarhija – među ovom jedanaestoricom to trenutno fali“, stručno analizira Luka.

Dotaknuo se i kapetana Luke Modrića, ističući da, iako još ima snage za vrhunski nogomet, godine i obiteljski život čine svoje.

„Ima djecu, sve to utječe na sportaša kad ti djeca odrastu. Nije to više isti Luka, ali još uvijek daje obol.“

Zaboravite derbi: „Draži mi je Real Madrid na Poljudu nego Dinamo!“

Za kraj, dok se Split priprema za nadolazeći derbi Hajduka i Dinama, Stobrečanin je ponudio prilično neočekivanu perspektivu na stanje na Poljudu.

„Meni je draži Real Madrid na Poljudu nego Dinamo, to bi bilo bolje za Hajduk! A što se tiče Livaje – on mora ostati. Livaja je zadužio klub i ne smije ga se pljuvati nakon svega što je učinio, kao ni ostale legende u zadnjih 20 godina, od Štimca, Bilića do Asanovića.“

Tako je kratka čakula na Pjaci pokazala da Split ovih dana zaista živi nogometni i svjetski šušur – pa makar španjolske boje branio momak iz susjednog Stobreča!