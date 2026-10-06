Mislili da je riječ o nesreći, a onda je istraga otkrila stravičan obrat: Traktorom usmrtio pješaka?

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje smrti 50-godišnjaka čije je tijelo u subotu pronađeno na makadamskom putu kod Male Črešnjevice, nedaleko od Pitomače. Za njegovo ubojstvo osumnjičen je 31-godišnji muškarac.

Policija sumnja da je 31-godišnjak oko 18:30 traktorom kojim je upravljao udario 50-godišnjeg pješaka. Muškarac je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu događaja. Policija je provedenim istraživanjem utvrdila da 50-godišnjak nije stradao u nesreći, nego da ga je 31-godišnjak usmrtio s namjerom te da ga je prijavila za ubojstvo.

Tijelo pronađeno na makadamskom putu

Policijska uprava virovitičko-podravska dojavu o mrtvom muškarcu dobila je u subotu, 3. listopada, u 19:19. Tijelo je pronađeno na makadamskom putu kod Male Črešnjevice, na području općine Pitomača.

Index je jučer prenio da je pronađeno tijelo 50-godišnjaka te da policija provodi kriminalističko istraživanje. U tom trenutku sumnjalo se da je muškarac stradao u nesreći.

Kriminalističkim istraživanjem, koje su proveli policajci Službe kriminalističke policije PU virovitičko-podravske i Policijske postaje Pitomača u koordinaciji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Bjelovaru, utvrđene su okolnosti zbog kojih policija slučaj sada tretira kao ubojstvo.

Osumnjičeni predan pritvorskom nadzorniku

Policija navodi da osnovano sumnja da je 31-godišnjak traktorom udario 50-godišnjeg pješaka.

Osumnjičeni je uhićen, a nakon kriminalističkog istraživanja protiv njega je Županijskom državnom odvjetništvu u Bjelovaru podnesena kaznena prijava zbog sumnje u ubojstvo.