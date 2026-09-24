Mislile da su dobile vrtnu garnituru na poklon, kad ono - ostale bez novca na računu

U proteklih nekoliko dana splitska policija zaprimila je dvije prijave ženskih osoba koje su oštećene kaznenim djelom Računalne prijevare. U oba slučaja žene su prevarene na isti način.

Naime, obje su nakon što su na društvenoj mreži vidjele oglas u kojem se poklanja vrtna garnitura, kontaktirale osobu koja je oglas postavila i putem poveznice koju su dobile od nepoznate osobe, misleći da plaćaju dostavu na kućnu adresu, upisale svoje osobne i bankovne podatke, nakon čega su provjerom shvatile da je netko s njihovih bankovnih računa neovlašteno skinuo novac.

Zajedno su oštećene za više od 2 200 eura. U tijeku je kriminalističko istraživanje.

"Upozoravamo građane da kod svih ponuda putem interneta, raznih oglasa i aplikacija u kojima se nude ili poklanjaju stvari dobro razmisle radi li se o prijevari. Također, još jednom upozoravamo građane da ne instaliraju aplikacije prema uputama nepoznatih osoba s kojima stupe u kontakt putem telefona ili društvenih mreža te da ne dijele svoje osobne, bankovne i kontakt podatke nepoznatim osobama.

U slučaju sumnje u prijevaru, potrebno je odmah prekinuti komunikaciju i događaj prijaviti policiji", apeliraju iz PU splitsko-dalmatinske.