Mislila je da žele unajmiti apartman u Splitu, a onda je uslijedio šok: 68-godišnjakinji nestao nakit

Splitska policija zaprimila je prijavu 68-godišnjakinje kojoj je, nakon posjeta dvojice muškaraca, iz kuće nestao nakit.

Prema prijavi, dvojica muškaraca došla su na adresu na kojoj žena boravi u Splitu te su se raspitivala o najmu apartmana koji iznajmljuje u potkrovlju kuće.

Nakon što su otišli, jedan od muškaraca ubrzo se vratio i zatražio od 68-godišnjakinje da mu pokaže apartman. Žena ga je odvela u potkrovlje i pokazala mu prostorije, nakon čega je muškarac žurno napustio kuću i sjeo u vozilo u kojem ga je čekao drugi muškarac.

Oštećena je naknadno primijetila da joj iz prostorije u prizemlju kuće nedostaje razni nakit.

Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti događaja.