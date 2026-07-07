Mislila je da joj piše banka, ostala bez gotovo 4.000 eura: Policija izdala važno upozorenje građanima

Policijski službenici Policijske postaje Šibenik zaprimili su prijavu kaznenog djela računalne prijevare u kojoj je oštećena 30-godišnjakinja. Prema informacijama policije, žena je 1. srpnja na svoj mobilni uređaj zaprimila SMS poruku za koju je vjerovala da dolazi od njezine banke. U poruci se od nje tražilo da putem poveznice ažurira aplikaciju mobilnog bankarstva i unese PIN. Vjerujući da postupa po uputama banke, 30-godišnjakinja je otvorila poveznicu i unijela tražene podatke.

S računa joj skinuto 3.950 eura

Ubrzo nakon toga s njezina bankovnog računa skinut je novčani iznos od čak 3.950 eura. Policijski službenici tragaju za počiniteljem, protiv kojeg će nadležnom državnom odvjetništvu biti podnesena kaznena prijava.

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Policija upozorava: Banke to nikada ne traže

Iz policije ponovno upozoravaju građane da banke nikada putem SMS-a, e-maila ili društvenih mreža ne traže unos osobnih podataka, PIN-a, CVV broja s kartice, lozinki ili jednokratnih autentifikacijskih kodova putem poveznica. Građanima se savjetuje da ne otvaraju sumnjive linkove i ne unose podatke na stranicama do kojih su došli putem poruka nepoznatog ili sumnjivog pošiljatelja. Poseban oprez potreban je kod poruka koje stvaraju osjećaj hitnosti, primjerice tvrdnjama da će račun biti blokiran ili da aplikacija istječe toga dana.

Prije bilo kakvog postupanja, građani bi se trebali obratiti svojoj banci putem službenih kontakata navedenih na mrežnim stranicama banke. Također se preporučuje aktiviranje dodatnih sigurnosnih opcija koje banke nude, poput biometrijske zaštite i obavijesti o transakcijama.