Mislila je da ide na običan izlet, a onda je na brodiću uslijedio šok: Na molu su je čekale baklje i fešta do zore

Romantični vikend na šibenskom području za Valentinu Silu Jantolek iz Zagreba pretvorio se u događaj koji će pamtiti cijeli život. Njezin dečko Domagoj Plašić organizirao je prosidbu na brodiću, a nakon što je izgovorila sudbonosno "da", uslijedilo je još jedno veliko iznenađenje, kako piše portal 24sata.

Mislila je da idu na običan izlet

Valentina i Domagoj poznaju se već 11 godina, dok su u vezi godinu i pol. Tijekom vikenda na Jadriji kod Šibenika Domagoj ju je pozvao na vožnju brodićem, a ona nije ni slutila što joj priprema. Iako tvrdi da ima odličnu intuiciju, cijeli je plan bio toliko dobro osmišljen da nije posumnjala ni u jednom trenutku. Naizgled običan izlet pretvorio se u romantičnu prosidbu, a iznenađenju tu nije bio kraj.

Prijatelji stigli iz Zagreba i Samobora

U organizaciju se uključilo desetak njihovih prijatelja iz Zagreba i Samobora. Domagoj je svoju ideju mjesec dana ranije otkrio prijatelju Marku Nakiću, nakon čega je cijelo društvo počelo pripremati veliko slavlje. Dok su Valentina i Domagoj bili na moru, prijatelji su pripremili janjetinu, koju Valentina posebno voli, a angažirali su i glazbenika koji je zbog proslave stigao iz Jastrebarskog.

Bakljada na molu rasplakala Valentinu

Kada su se zaručnici vratili prema obali, na molu ih je dočekala bakljada. Valentina je isprva pomislila da su iznenađenje organizirali lokalni stanovnici, no nakon izlaska iz brodića ugledala je najbolju prijateljicu, a zatim i ostala poznata lica. Od šoka i sreće počela je plakati i tresti se. Gdje god se okrenula, ugledala bi nekoga od prijatelja koji su potajno stigli kako bi s njima proslavili zaruke.

Kako piše portal 24sata, slavlje je potrajalo gotovo do sedam sati ujutro, dok je Domagoj nakon prosidbe kazao da od sreće i uzbuđenja više ne zna ni gdje se nalazi.