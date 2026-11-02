Mišina kći podijelila je snimku svojeg oca koja u ovim tužnim trenucima ima posebno značenje

U trenucima kada se Hrvatska oprašta od Mate Miše Kovača, njegova kći Ivana odlučila je s javnošću podijeliti uspomenu na oca. Na Instagramu je objavila isječak iz jednog od njegovih televizijskih gostovanja, a u središtu snimke našla se tema koja je imala posebno značenje u njihovim životima vjera.

Odlazak Mate Miše Kovača, jednog od najprepoznatljivijih glasova hrvatske glazbene scene, ostavio je veliku prazninu među njegovim obožavateljima, ali najteži su trenuci, razumljivo, za njegove najbliže.

Mišine riječi ponovno odjekuju

Ivana je na Instagramu podijelila snimku iz emisije Nedjeljom u 2, u kojoj je Mišo govorio o svojem odnosu prema vjeri.

Tijekom razgovora prisjetio se križa koji su mu darovali Janjevci te vjerskih predmeta koji su mu bili važni. Njegove riječi pokazale su koliko je duboko doživljavao vlastita duhovna uvjerenja.

- Katoličanstvo nije vjera, nego stvarnost, jer On je živ - rekao je tada Mišo.

Upravo je taj televizijski trenutak njegova kći odabrala podijeliti u danima nakon njegova odlaska. Objavom je ponovno skrenula pozornost na jednu od tema o kojima je njezin otac otvoreno govorio.

Posebna poveznica oca i kćeri

Ivana Kovač i sama je u javnim istupima više puta isticala važnost vjere u svojem životu. Stoga nije neobično što je među brojnim uspomenama na oca izdvojila upravo snimku s takvom porukom.

Nije dodatno objašnjavala svoj odabir, a objava je ostavila prostor da svatko Mišine riječi doživi na svoj način.

Split priprema oproštaj od glazbene legende

Dok se obitelj suočava s gubitkom, diljem Dalmacije nastavljaju se pripreme za posljednji pozdrav pjevaču čije su pjesme desetljećima bile dio života brojnih generacija.

Poseban oproštaj organiziran je za utorak, 3. studenoga, na splitskom Poljudu, gdje će se Mišini obožavatelji okupiti kako bi mu odali počast pjesmom.

Njegov glas obilježio je brojne trenutke radosti, ljubavi i tuge, a sada je upravo jedna stara snimka postala način na koji ga se njegova kći prvi put javno prisjetila nakon smrti.

Bez velikih riječi i javnog oproštajnog pisma, Ivana je dopustila da u njezinoj objavi ponovno progovori sam Mišo.