Mišin lijes prošao Poljudom. Njegovu Lidiju su pridržavali ljudi

Jedan od najpotresnijih trenutaka velikog ispraćaja Mate Miše Kovača na splitskom Poljudu zabilježen je u svečanoj loži. Dok je lijes s tijelom legendarnog pjevača prolazio stadionom, njegova supruga Lidija Kovač teško je proživljavala posljednji oproštaj.

Nakon izvedbe pjesme „Ostani tu”, lijes s tijelom Mate Miše Kovača prevezen je preko Poljuda. Bio je to jedan od najsnažnijih trenutaka večeri tijekom koje su se tisuće ljudi okupile kako bi se posljednji put oprostile od glazbene legende.

Posebno emotivni prizori zabilježeni su u svečanoj loži, gdje je ispraćaj pratila Mišina supruga Lidija Kovač.

Lidiji su u teškim trenucima pružali podršku

Fotografije s Poljuda prikazuju Lidiju u crnoj odjeći i tamnim naočalama, vidno potresenu događajima na stadionu. U jednom trenutku zabacila je glavu unatrag, dok je na drugoj fotografiji pognuta, s kosom preko lica.

Uz nju su cijelo vrijeme bili ljudi koji su joj pružali podršku. Muškarac koji je stajao pokraj nje pridržavao ju je za ruku, dok je žena s druge strane bila neposredno uz nju.

U svečanoj loži nalazio se i premijer Andrej Plenković, koji je iz Bruxellesa stigao u Split kako bi prisustvovao posljednjem ispraćaju.