Miševi se mogu skrivati u vašem domu, a da ih tjednima ne primijetite: Ovi znakovi otkrivaju njihovu prisutnost

S dolaskom hladnijih dana miševi sve češće traže topla, suha i sigurna mjesta na kojima mogu pronaći zaklon. Nažalost, upravo su kuće, stanovi, podrumi i garaže idealna mjesta za njihovo skrivanje, a dovoljan im je iznenađujuće malen otvor da se uvuku u unutrašnjost.

Problem je što njihova prisutnost često ostane neprimijećena sve dok se ne pojave prvi tragovi. Osim što mogu oštetiti namirnice, namještaj i električne instalacije, glodavci mogu onečistiti površine izmetom i mokraćom te predstavljati zdravstveni rizik.

Stručnjaci upozoravaju da je upravo prevencija najvažnija, a nekoliko jednostavnih mjera može znatno smanjiti mogućnost da se miševi nastane u dom.

Mišu je dovoljan otvor širok samo šest milimetara

Jedna od najvećih zabluda jest da miševi trebaju velike rupe kako bi ušli u kuću. U stvarnosti se mogu provući kroz otvor promjera svega šest milimetara.

Zato stručnjaci savjetuju detaljan pregled vanjskih zidova, prostora oko cijevi, instalacija, prozora i vrata.

Emory Matts, stručnjak američke tvrtke Terminix, upozorava da posebnu pozornost treba obratiti čak i na procjepe kroz koje može proći obična olovka. Miševi, naime, mogu grickanjem dodatno proširiti postojeće otvore.

Za zatvaranje pukotina preporučuje se čelična vuna učvršćena odgovarajućim brtvilom ili kitom. Materijali poput plastike, gume, drva i montažne pjene nisu uvijek učinkovita prepreka jer ih glodavci mogu progristi.

Posebno je važno provjeriti prostor ispod ulaznih vrata i stanje brtvi na prozorima.

Ove stvari oko kuće privlače glodavce

Miševi vole zaklonjena mjesta na kojima se mogu neprimjetno kretati. Zato im guste biljke, naslagana drva, hrpe lišća i granja uz vanjske zidove kuće pružaju idealne uvjete.

Stručnjakinja za vrtlarstvo Theresa Rooney preporučuje da se neposredno uz kuću održava uredan prostor bez guste vegetacije.

Drva za ogrjev ne bi trebalo slagati izravno uz zidove, a biljke uz temelje potrebno je redovito podrezivati.

Pozornost treba obratiti i na vrtove, osobito na nakupine organskog materijala koje glodavcima mogu poslužiti kao skrovište.

Hrana i smeće mogu biti najveći mamac

Čak i ako miš pronađe put do kuće, manja je vjerojatnost da će se ondje zadržati ako nema pristup hrani.

Namirnice je zato najbolje čuvati u čvrsto zatvorenim posudama, a mrvice i ostatke hrane redovito uklanjati s kuhinjskih površina i podova.

Posebno je važno ne ostavljati hranu za kućne ljubimce u zdjelicama tijekom noći.

Miševe mogu privući i otpali plodovi ispod voćaka, ostaci povrća u vrtu te sjemenke koje padaju iz hranilica za ptice.

Vanjske kante za smeće trebale bi imati poklopce koji se dobro zatvaraju, dok je kuhinjske ostatke najbolje odlagati u zatvorene kompostere.

Kako prepoznati da se miš već nastanio u domu?

Miševi najčešće biraju mračna, tiha i rijetko korištena mjesta. Podrumi, tavani, garaže, spremišta i kuhinjski ormarići zato su među prostorima koje treba redovito pregledavati.

Na njihovu prisutnost može upućivati nekoliko znakova:

- Sitni, tamni izmet izduženog oblika, nalik zrncima riže

- Tragovi grickanja na ambalaži hrane, namještaju ili drugim predmetima

- Neugodan miris u zatvorenim prostorima

- Komadići papira, tkanine ili drugih mekanih materijala skupljenih za gnijezdo

- Neobični zvukovi grebanja ili kretanja, osobito noću

Mišji izmet obično je dug nekoliko milimetara, a prema podacima američke Službe za nacionalne parkove, jedan kućni miš može ostaviti između 50 i 75 komadića izmeta dnevno.

Zato čak i mala količina pronađenog izmeta može biti upozorenje da treba detaljnije pregledati prostor.

Pronašli ste mišji izmet? Nemojte napraviti ovu pogrešku

Ako primijetite tragove glodavaca, važno je pravilno očistiti onečišćene površine.

Američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) upozorava da se mišji izmet ne smije uklanjati suhim metenjem ili usisavanjem jer se tako kontaminirane čestice mogu proširiti zrakom.

Umjesto toga, potrebno je staviti zaštitne rukavice, izmet navlažiti odgovarajućim dezinfekcijskim sredstvom i ostaviti ga da djeluje prema uputama proizvođača.

Tek nakon toga onečišćenje treba pažljivo ukloniti papirnatim ručnicima.

Pomažu li metvica i klinčići protiv miševa?

Budući da miševi imaju razvijen osjet njuha, određeni intenzivni mirisi mogu im biti neugodni.

Među prirodnim sredstvima koja se često spominju nalaze se paprena metvica, klinčić i naranča.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da mirisna ulja i slični pripravci nisu pouzdano rješenje.

Ako glodavci imaju pristup hrani i otvor kroz koji mogu ući u kuću, sami mirisi neće ih nužno spriječiti.

Zato takve metode mogu biti samo dodatna mjera, a ne zamjena za zatvaranje pukotina i održavanje higijene.

Što učiniti ako su se miševi već pojavili?

Ako pronađete izmet, tragove grickanja ili vidite miša, važno je reagirati na vrijeme.

Na tržištu postoje različite zamke i sredstva za suzbijanje glodavaca, ali njihovoj primjeni treba pristupiti oprezno, osobito u kućanstvima s djecom i kućnim ljubimcima.

Otrovi mogu predstavljati opasnost i za druge životinje, dok glodavac koji ugine na nepristupačnom mjestu, primjerice unutar zida, može uzrokovati dodatne probleme.

Ako je prisutnost miševa potvrđena ili se problem ponavlja, preporučuje se obratiti ovlaštenoj tvrtki za deratizaciju.

Najvažnije je istodobno ukloniti ono što ih privlači: dostupnu hranu, zaklonjena mjesta i otvore kroz koje ulaze.

Pravodobnim pregledom doma, održavanjem čistoće i zatvaranjem čak i najmanjih pukotina moguće je znatno smanjiti rizik od neželjenih gostiju tijekom hladnijih mjeseci.