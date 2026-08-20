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Mirta Šurjak mamila poglede na Poljudu uoči europskog spektakla

FOTO Upečatljiva Mirta
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Uoči večerašnjeg europskog dvoboja Hajduka i poljskog Rakowa na Poljudu vlada sve življa atmosfera, a među poznatim licima na travnjaku našla se i Mirta Šurjak.

Poznata HRT-ova sportska novinarka i dugogodišnja pratiteljica Hajduka bila je spremna za javljanje s Poljuda, dok su se tribine splitskog stadiona polako punile navijačima koji s nestrpljenjem iščekuju početak utakmice.

Šurjak se za ovu priliku pojavila u upečatljivoj crvenoj kombinaciji, a s mikrofonom i pripremljenim bilješkama bila je spremna prenijeti atmosferu s jednog od najvažnijih Hajdukovih europskih susreta ove sezone.

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