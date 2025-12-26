Miroslav Škoro večeras nastupa na Pjaci u Splitu

Dan nakon Božića, dok se Split još uvijek nalazi u blagdanskom raspoloženju, Pjaca ostaje središnje mjesto zajedničke pjesme i druženja. Adventski program na Pjaci nastavlja se večeras, u petak 26. prosinca, na blagdan svetog Stjepana, kada s početkom u 19 sati nastupa Miroslav Škoro.

Škorin večerašnji koncert posebno se iščekuje nakon što je njegov ljetni nastup u Splitu bio odgođen zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. Upravo zbog toga interes publike ovoga je puta još veći, a organizatori najavljuju večer ispunjenu poznatim stihovima, emocijama i glazbom koja okuplja.

Publiku na Pjaci očekuju pjesme koje se pjevaju iz srca i dijele s drugima, u ozračju blagdanske topline i zajedništva. Organizatori pozivaju građane i goste da se pridruže još jednoj večeri u kojoj će se, kako poručuju, ostati na Pjaci.