Miroslav Škoro nakon 40 godina karijere priznao: "Neke moje pjesme idu mi na živce, ali tako je kako je"

Miroslav Škoro iza sebe ima četiri desetljeća glazbene karijere, brojne hitove i generacije obožavatelja, no priznaje da ni danas nije potpuno siguran u vlastiti rad. Gostujući u emisiji SHOWtime na Happy FM-u, poznati kantautor otvoreno je govorio o svojim nesigurnostima, pjesmama koje ne voli izvoditi, suradnji s djecom, ali i roditeljima čiji ga prerani odlazak i danas boli.

Škoro će 19. prosinca održati koncert „Vrijedilo je” u zagrebačkoj Areni, a isti naziv nosi i njegov novi album. U razgovoru s voditeljem Ivom Šarićem otkrio je zašto upravo te dvije riječi najbolje opisuju njegov životni i profesionalni put.

„Ni danas nisam siguran jesam li ja taj”

Iako je glazba već desetljećima najvažniji dio njegova profesionalnog života, Škoro priznaje da ga iskustvo nije oslobodilo preispitivanja.

„Iako je glazba sada uistinu konstanta i najveći dio mojeg života, ni danas nisam siguran jesam li ja taj. Stalno se preispitujem. Jedan sam od onih ljudi koji ne vole slušati ono što sami rade”, rekao je.

Dodao je kako uživa u nastupima i studijskom radu, ali se često divi drugim izvođačima i poželi da može pjevati poput njih.

„Volim izvoditi, volim biti na pozornici i u studiju, ali kada čujem druge izvođače, pomislim: 'Vau, volio bih i ja tako.' Iako sam s vremenom već razvio neki svoj stil”, priznao je.

Otkrio koje bi pjesme volio češće izvoditi

Zanimljivo je da se Škorin osobni ukus ne podudara uvijek s pjesmama koje publika najviše voli.

Prisjetio se pritom pokojnog Olivera Dragojevića i njegove pjesme „Žuto lišće ljubavi”.

„Moj pokojni prijatelj Oliver Dragojević nikada nije volio pjevati 'Žuto lišće ljubavi', a ona ga je proslavila. Ako to povežete sa mnom i nekim mojim pjesmama, stvarno mi neke moje pjesme idu na živce, ali tako je kako je”, ispričao je.

Dodao je kako mu je žao što neke njemu posebno drage pjesme nisu stekle veću popularnost.

Među njima je izdvojio „Moja vilo” i „Umoran sam, anđele”.

O sinu Matiji: „Ne svira sa mnom zato što je moj sin”

Škoro je govorio i o suradnji sa sinom Matijom, koji je dio njegova glazbenog sastava.

Naglasio je kako je ponosan na njega, ali i da obiteljska povezanost nije razlog zbog kojeg Matija nastupa s njim.

„Matija je od malih nogu pokazivao silnu želju da se tim poslom bavi javno. Ne svira sa mnom zato što je moj sin”, istaknuo je.

Objasnio je kako je Matija preuzeo zahtjevnu glazbenu poziciju na kojoj su prije njega bili Bruno Kovačić i Drago Laban.

„Naravno da uvijek s ponosom ističem da je moj sin, ali da ne zadovoljava naše standarde, ne bi bio na toj poziciji”, poručio je.

Kći Ivana također je glazbeno talentirana

Uz sina Matiju, na novom glazbenom projektu surađivao je i s kćeri Ivanom, koja mu se pridružila u pjesmi „Laži, Mare”.

Matija je napravio aranžman, dok je Ivanu, prema Škorinim riječima, trebalo nagovoriti na sudjelovanje.

„Moja je kći jedna od najtalentiranijih osoba koje poznajem, ali ona je samozatajna. Nema taj poriv da se javno eksponira”, otkrio je.

Dodao je kako je Ivana završila glazbenu školu, govori nekoliko jezika i pjeva u zboru crkve svetoga Marka.

„Prerano su mi otišli roditelji”

Najemotivniji dio razgovora uslijedio je kada je Škoro odgovarao na pitanje postoji li nešto za čime žali.

Bez mnogo razmišljanja izdvojio je roditelje, koji nisu dočekali vidjeti sve što je ostvario, ali ni u kakve su ljude odrasla njegova djeca.

„Volio bih da su moji roditelji dočekali i vidjeli da sam ipak uspio napraviti pomak u odnosu na to kako su oni živjeli. Sa svojom obitelji napravio sam velik iskorak u odnosu na to kako je živio moj pokojni djed”, rekao je.

Posebno ga, priznao je, boli što roditelji nisu upoznali odraslu Matiju i Ivanu.

„Posebno mi je žao što nisu vidjeli u kakve su ljude izrasla moja djeca. Ali ako nastavim govoriti o tome, raspekmezit ću se i rasplakati, a to ne bih volio. To mi je jedino žao. Prerano su mi otišli roditelji”, zaključio je.

Unatoč svim životnim usponima i padovima, Škoro smatra da su ga upravo iskustva, uspjesi i razočaranja oblikovali u čovjeka kakav je danas.

Zato novi album i prosinački koncert nose naziv „Vrijedilo je”, kojim nakon 40 godina karijere poručuje da bi, unatoč svemu, ponovno prošao isti put.